La reina Letizia triunfa con un dos piezas de Mango combinado con complementos de lujo

Esta mañana ha tenido lugar la entrega de los Premios Retina ECO, unos galardones que, un año más, han sido entregados por la reina Letizia. Organizados por PRISA Media y Capgemini, quieren reconocer proyectos innovadores que luchan contra el cambio climático a través de la tecnología y la creatividad empresarial.

Para este evento, celebrado en el Real Teatro del Retiro, la Reina ha elegido un look que combina lo asequible con lo sofisticado: un conjunto en blanco de Mango con complementos más chic.

Reina Letizia | Gtres

El look dos piezas

Se trata de un outfit que Letizia no había presumido hasta ahora, de la firma multinacional Mango. Una opción de una temporada pasada, puesto que no está actualmente a la venta. Consiste en un conjunto formado por una chaqueta de corte recto, manga larga y con el cuello redondo.

Por lo que hace a la parte delantera de la chaqueta, el cierre consta de botones a presión en plateado, dos bolsillos de solapa y costuras decorativas que aportan forma al traje. A lo que respecta a la parte de abajo del look, se trata de un pantalón recto a juego.

Reina Letizia | Gtres

En cuanto al color que ha escogido, parece ser que el blanco es el color del momento para la reina, ya que, últimamente, es con el que más la hemos visto, como en su reciente viaje a Egipto.

Pero no solo eso, y es que el blanco fue el color escogido para anunciar su compromiso con el Rey Felipe, el color que lució en el bautizo de sus dos hijas, y el color que, años después, llevó para la proclamación de Felipe VI en el año 2014.

La reina Letizia el día de la coronación de Felipe VI | Gtres

Y es que, este tono, es también importante por todo lo que simboliza: sobriedad, elegancia, frescura, renovación y, sobre todo, pureza.

Los complementos del look

Este increíble outfit con el que ha deslumbrado Letizia, lo ha combinado con unos zapatos de Sézane. Se trata de unos babies, parecidos a unas merceditas pero con la punta cuadrada, dos tiras en el empeine en vez de una y un tacón ancho.

En esta ocasión, la reina ha optado por un modelo bicolor de base blanca y la punta en negro. Es un diseño llamado Babies Paula valorado en 155 euros y disponible en la web de la firma de moda.

Zapatos y bolso de la reina Letizia | Gtres

Por lo que hace al bolso, es el modelo Doma Insignia Satchel Medium de Carolina Herrera. Y, como último complemento, las joyas. Estrenó pendientes de la firma PDPAOLA: unos aros con un colgante en forma de gota y todo cubierto con pavé de circonitas. Además, llevó su anillo inseparable de la marca Coreterno.

Reina Letizia | Gtres

Y así es como, con estos complementos tan glamurosos, la reina Letizia ha vuelto a demostrar que se puede combinar lo sencillo con lo sofisticado, las marcas multinacionales con las firmas más exclusivas.