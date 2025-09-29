Ana de Armas demuestra que los mocasines son el calzado tendencia del otoño con su último look en París

Esta semana arranca la Paris Fashion Week SS26, por lo que la capital francesa se llenará durante los próximos días de rostros conocidos. Una de las primeras en dejarse ver ha sido Ana de Armas, que acudió a una fiesta privada organizada por Louis Vuitton.

Para la ocasión, la protagonista de Ballerina apostó por un look elegante y muy otoñal: un traje chaqueta negro con pantalón tobillero. Una combinación que podría haber completado con salones o kitten heels, pero que ella prefirió llevar con el calzado estrella de la temporada: los mocasines. Eligió un modelo negro con el monograma de la firma francesa en el empeine y un toque de plataforma. Cómodos, sobrios y con ese extra de altura que evita recurrir al tacón.

Ana de Armas | Gtres

La fiesta de Louis Vuitton

El evento al que asistió Ana de Armas se celebró en Caviar Kaspia, un icónico restaurante fundado en 1927 famoso por su caviar, mariscos frescos y su exclusiva carta de vinos y champán. Un lugar perfecto para reunir a los invitados más selectos de la maison y celebrar, con discreción, la previa al desfile que tendrá lugar el martes.

Esto no ha hecho más que empezar: las Semanas de la Moda de París siempre dejan los looks más sofisticados y glamurosos de la temporada. Habrá que estar atentos a las próximas apariciones de celebrities para descubrir cómo interpretan las tendencias del momento.

Ana de Armas | Gtres

Cómo llevar los mocasines este otoño

Aunque el otoño acaba de comenzar, ya hemos visto a muchas famosas e influencers sumarse a la fiebre por los mocasines. Y con ellas, una norma no escrita se ha convertido en tendencia: llevarlos con calcetines altos. No importa si se combinan con falda, pantalón corto o largo; lo esencial es que el calcetín se vea. Si es de color o con textura, mucho mejor.

Otra forma de llevarlos es en su versión más cálida, con forro de borreguito en el interior. Varias marcas han lanzado este tipo de mocasines para que las más frioleras puedan seguir usándolos en otoño sin renunciar al confort.

Así que ya sabes: este año olvídate del calcetín invisible. Los mocasines se llevan con calcetines comfy, una forma moderna y práctica de actualizar este zapato clásico que ha vuelto para quedarse.