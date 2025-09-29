El look de novia de Selena Gomez: un vestido de princesa Disney y peinado vintage

Selena Gomez y Benny Blanco se dieron el "sí, quiero" en una boda de ensueño celebrada en Santa Bárbara, rodeados de familiares y amigos muy conocidos como Taylor Swift, Steve Martin o Paris Hilton. Tras nueve meses de compromiso, al fin hemos visto a la cantante vestida de blanco con un precioso diseño que parece sacado de un cuento.

El look de novia de Selena Gomez

La artista y empresaria eligió un vestido de Ralph Lauren confeccionado en satén, con un favorecedor cuello halter adornado con encaje floral, cuerpo drapeado y una fluida falda de seda con larga cola. El detalle del escote en la espalda aportaba un aire moderno al look clásico.

Para completar el estilo, Selena apostó por un peinado old Hollywood: un bob corto con ondas marcadas, obra del estilista Renato Campora. Joyas discretas de Tiffany and Co y una manicura glaseada en tono tostado, firmada por Tom Bachik, dieron el broche final a un conjunto elegante y sofisticado.

Su maquillaje, de aire romántico, jugó con la naturalidad: eyeliner sutil, pestañas definidas, mejillas sonrosadas y labios en un rosa delicado, sobre una piel luminosa e hidratada.

A su lado, Benny Blanco llevó un esmoquin negro clásico, también de Ralph Lauren, acompañado de camisa blanca y pajarita.

El segundo vestido y los anillos

Horas después, durante la recepción, el productor compartió imágenes de Selena con un segundo vestido nupcial. "Me casé con una princesa de Disney de la vida real", escribió en Instagram. Esta vez, la novia lució un diseño con corpiño corsé, falda larga y una capa de encaje con bordados de cristal. El velo clásico completaba el estilismo más pomposo de la noche.

En estas fotos también se pudieron ver los anillos de boda de la pareja: Selena con su alianza y el imponente anillo de compromiso con diamante en forma de pera, y Benny Blanco acompañado de reloj y pulsera cubiertos de diamantes.

Casi dos años de relación

Los recién casados confirmaron públicamente su romance en diciembre de 2023, aunque llevaban conociéndose mucho más tiempo, ya que Benny produjo varios de los éxitos de Gomez en la última década. Como pareja, este mismo año lanzaron un álbum conjunto titulado I Said I Love You First.

Un año después de hacer oficial su relación en redes sociales, anunciaron su compromiso en un post que arrasó en likes y comentarios, entre ellos el de Taylor Swift, que bromeó con ser la "niña de las flores" en la boda. No sabemos si lanzó pétalos en el gran día, pero sí que se encargó de dar un emotivo discurso.

Ahora, la siguiente en pasar por el altar será precisamente Taylor Swift, y no cabe duda de que Selena estará tan emocionada con esa boda como con la suya propia.