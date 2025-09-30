Brooks Nader, la modelo a la que relacionan con Carlos Alcaraz, se roba las miradas en la Paris Fashion Week

La Paris Fashion Week sigue reuniendo a rostros internacionales y entre ellos se encuentra Brooks Nader. La modelo estadounidense de 28 años, vinculada sentimentalmente a Carlos Alcaraz, ya estuvo en la Semana de la Moda de Milán hace unos días y ahora ha aterrizado en la capital francesa, junto a su hermana Sarah Jane, para continuar sumergiéndose en las tendencias que marcarán la próxima primavera-verano 2026.

Su llegada al restaurante del Hôtel Costes, donde cenó anoche, no pasó desapercibida. Algunos transeúntes se acercaron para pedirle selfies y, tal y como muestran las imágenes, ella respondió con simpatía.

Para la ocasión, Nader apostó por un look de Schiaparelli: pantalón negro de tiro extralargo —muy en tendencia esta temporada— y camiseta básica blanca de tirantes. Completó el conjunto con gafas de sol tipo aviador, un bolso Kelly de Hermès en negro y su melena rubia suelta peinada con volumen. Un estilismo sencillo pero muy chic, que promete ser solo uno de los muchos con los que nos sorprenderá estos días en la Ciudad de la Luz.

La modelo se hospeda en el exclusivo Four Seasons Hotel George V, a pocos pasos del Arco de Triunfo y los Campos Elíseos, punto de encuentro de numerosas celebridades durante la Fashion Week.

Story de Brook Nader | Intagram

Mientras Brooks acapara flashes en París, Carlos Alcaraz se encuentra en Japón, donde este lunes disputa la semifinal del ATP 500 de Tokio frente a Casper Ruud.

La relación con Alcaraz

Los rumores de un romance entre la modelo y el tenista se intensificaron tras la victoria de Alcaraz en el US Open 2025 frente a Jannik Sinner, a quien también se vinculó con Nader. Su presencia en el torneo alimentó especulaciones sobre un posible triángulo amoroso, aunque lo que parece consolidarse es su relación con el murciano.

Una de las hermanas de Brooks, Grace Ann, dio pie a confirmarlo con unas declaraciones a E! News: "Los rumores son ciertos. Salir con alguien es un término impreciso, pero sé que es el hombre del momento… muero por conocerlo. Es un bombón".

La modelo tampoco evitó las preguntas cuando acudió al programa Watch What Happens Live, donde el presentador le preguntó por ese supuesto triángulo amoroso. Su respuesta fue clara: "Una dama nunca besa y lo cuenta, especialmente dos veces. Eso no está bien". Y, ante la insistencia del presentador, añadió: "Los hombres lo hacen todo el tiempo, así que ¿por qué yo no?".

Su pasado sentimental

Brooks Nader estuvo casada con el inversor inmobiliario Billy Haire hasta 2024, año en el que se divorciaron. Poco después mantuvo un breve romance con Constantino Alexios de Grecia, hijo de los príncipes Pablo y Marie-Chantal. Ambos acudieron juntos a la boda de Olivia Culpo con el jugador de la NFL Christian McCaffrey, consolidando así su imagen en un círculo social de lo más exclusivo.