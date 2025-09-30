La gafas en tendencia de Rosalía en la Fashion Week de París: estos han sido sus looks y su simbología

La semana de la moda de París está en marcha, y son muchas las celebridades a las que hemos visto vestir para marcas y lucir outfits increíbles en estos días donde el estilo es el único protagonista.

Entre todas las famosas ha destacado, sin ninguna duda, Rosalía. La cantante catalana no ha dejado indiferente a nadie con sus looks que, supuestamente, reflejan su nuevo álbum que viene en camino, centrado en la religión católica y toda su simbología.

Aunque, aparte de los vestidos, una de las cosas que más llamaron la atención, fueron las gafas de sol que llevó en su llegada al hotel. Con total certeza, es el complemento al que más recurre Rosalía.

Rosalía en la Fashion Week de París | Gtres

Vestido blanco y gafas grandes

La primera aparición de la cantante fue en su llegada al hotel de París donde descansará durante la semana de la moda. Destacó por muchas cosas, la primera por la atención que le dio a sus fans: autógrafos, selfies y hasta abrazos.

También llamó mucho la atención su outfit sencillo y elegante a la vez: un vestido blanco, largo y de algodón. El cuello era redondo, como el de una camiseta blanca, y lo complementó con una chaqueta de piel y pelo en los puños, el cuello y el cierre delantero.

Rosalía en la Fashion Week de París | Gtres

Pero el complemento que verdaderamente se llevó todos los aplausos, fueron las gafas de sol: grandes y negras. No es la primera vez que Rosalía recurre a este complemento para sus looks, y es que parece que es de sus favoritos. Para esta ocasión escogió unas efecto mosca, que le cubrían gran parte de la cara.

Rosalía en la Fashion Week de París | Gtres

En cuanto a la simbología del outfit, en la tradición católica, el color blanco simboliza la pureza, un alma pura. Además de la resurrección y la gloria, es decir, la vida eterna.

Su primer desfile

Para el primer desfile de la semana de la moda, que fue el de la joven diseñadora belga Julie Kegels, la artista destacó con un outfit irregular de la misma firma: un conjunto totalmente contrario al anterior, con el efecto en tendencia de llevar dos prendas sobrepuestas, en este caso, una beige y otra negra.

Para la parte de arriba, lució un top de cuello halter: el beige lo llevaba atado al cuello, mientras que el negro lo dejó colgando, creando así, una especie de corbata.

Rosalía en la Fashion Week de París | Gtres

La parte de abajo la protagonizaba una doble falda de tiro bajo, una gran abertura lateral y un cierre lazado. Con esta pieza, la artista pudo jugar en cuanto a forma y colocación.

Y, destacando de nuevo la simbología católica, el color negro representa el duelo y el luto, con otras palabras, la tristeza y la muerte. También el pecado y la penitencia: este look muestra más piel, es más arriesgado y refleja el pecado capital de la lujuria.

Su nueva era

Después de su parón profesional, Rosalía parece estar trabajando fuerte en su nuevo proyecto, su cuarto álbum. Una creación musical que sus fans esperan con muchas ganas.

Y es que está claro que la cantante está en una era muy alejada a la de años atrás, a la de Motomami. De este nuevo álbum se espera una estética inspirada en la religión católica y toda su simbología, igual que sus looks de la Fashion Week de París.

Y es que no es ningún secreto la gran importancia que tiene Dios para Rosalía y su familia, quienes le han inculcado esta creencia desde pequeña, según ella misma relata en sus canciones.