Marta Sánchez habla de su relación con Federico León tras ocho años juntos: "Para mí ya es mi marido"

Ayer, miércoles 14 de octubre, se celebró en Madrid la premiere del show Cabaret, un espectáculo que tiene como maestro de ceremonias a ni más ni menos que a Mario Vaquerizo.

Es por eso que asistieron, al evento, grandes amigos del cantante andaluz, para apoyar el proyecto y mostrarse cercanos en este momento profesional tan especial para Mario. Entre los presentes destacó la llegada de Marta Sánchez, compañera de profesión.

Ante las cámaras, Marta se mostró muy contenta y sonriente abriéndose personalmente un poco más de lo habitual ante los periodistas de Europa Press. La cantante contó cómo está su relación con Federico, su novio actual con quien ya lleva 8 años. Te contamos todos los detalles de lo que ha compartido en este artículo.

Marta Sánchez | Gtres

Las palabras de Marta

Antes de entrar en detalles sobre su relación con el empresario Federico León, a quien ella apoda cariñosamente como Fede, Sánchez ha destacado que, en términos generales, está muy bien acompañada: "Tengo maravilla de amigos", afirma, "yo creo que con los años vas eligiendo lo que es bueno para ti y desechando lo que no lo es", reflexiona.

Pero, cuando le preguntan directamente por Fede se le ilumina la mirada, dejando más que claro que es una persona muy presente en su día a día y de quien sigue profundamente enamorada. "Para mí ya es mi marido, llevo ocho años con él y felices estamos", confiesa la cantante.

Marta Sánchez y Federico León | Gtres

"Ya estamos muy estabilizados, nos conocemos mutuamente muy bien, y ya sabemos lo que hay, y no hace falta nada más", añade con decisión. Y es que está claro que están hechos el uno para el otro, puesto que tras una relación de tantos años y con las vidas tan ajetreadas de ambos, siguen eligiénddose año tras año.

Actualmente Marta está de gira, así lo ha dejado saber ante la prensa informando que su próximo destino es Granada. Además, la artista añade que ya tiene cerrada la gira del año que viene también, así que tiene que seguir con sus hábitos saludables para darlo todo en el escenario.

Marta Sánchez y Federico León | Gtres

Respecto a si Fede la acompañará a su próxima gira, la respuesta es clara: "No, Fede no va conmigo de gira. Fede es un empresario importante y tiene muchísimo trabajo", concluye la cantante.

Sobre su relación

Marta ha compartido los últimos años de su vida con Federico, un empresario canario nueve años menor que ella. Aunque nunca han pasado por el altar, la artista ha reconocido en muchas ocasiones que lo considera su marido. Una relación que ambos han mantenido alejada del foco mediático, especialmente durante sus primeros años.

Sus caminos se cruzaron en 2018 gracias a Emiliano Suárez, un amigo en común. El heredero de la prestigiosa firma de joyería celebró su cumpleaños en septiembre de aquel año con un fin de semana en Tarifa, al que invitó tanto a Federico como a Marta, amiga de Suárez y de su mujer, Carola Baleztena. Fue durante aquellos días cuando ambos tuvieron la oportunidad de conocerse mejor, compartir conversaciones y paseos y empezar a estrechar lazos.

Desde entonces, su relación se ha ido consolidando con el paso del tiempo. Aunque Marta siempre ha procurado que su faceta artística esté por encima de su vida personal, poco a poco ha ido compartiendo más detalles de su historia con Federico.