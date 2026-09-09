Cómo vestirte para llevar a tus hijos al colegio y no tener que cambiarte después

La vuelta al cole trae consigo el regreso a la rutina y, con ella, esas mañanas en las que hay que vestirse, preparar desayunos, organizar mochilas y conseguir salir de casa a tiempo.

En días así, pensar demasiado qué ponerse no suele ser una opción. La clave está en recurrir a fórmulas sencillas que resulten cómodas para llevar a los niños al colegio, pero que también encajen con lo que venga después.

Mujer llevando a su hija a la escuela | Magnific

El look ideal si vas directa al trabajo

Si de ahí se va directamente a la oficina, una buena opción es partir de prendas algo más arregladas y rebajarlas con el calzado. Un pantalón sastre de corte recto o ligeramente amplio combinado con una blusa crea una base suficientemente formal para trabajar.

En lugar de añadir unos zapatos clásicos, unas deportivas neutras aportan comodidad y hacen que el resultado se vea más relajado. Además, permiten cambiar fácilmente el registro del estilismo: basta con llevar unos mocasines, bailarinas o zapatos de tacón en el bolso para darle un aire más elegante al llegar a la oficina.

Mujer llevando a su hija a la escuela | Magnific

Del cole al gimnasio

Cuando el siguiente destino es el gimnasio, la solución está en incorporar una tercera pieza a la ropa deportiva. Unas mallas y una camiseta pueden resultar demasiado informales por sí solas, pero una sobrecamisa amplia, una gabardina ligera o incluso una cazadora vaquera consiguen que el conjunto se vea inmediatamente más cuidado.

Es un recurso de estilismo muy fácil que funciona especialmente bien durante el entretiempo y permite aprovechar la ropa de deporte sin que parezca que se acaba de salir del gimnasio antes incluso de haber llegado.

Mujer llevando a su hijo a la escuela | Magnific

La mejor opción si trabajas desde casa

Para quienes vuelven a casa a teletrabajar, la comodidad puede seguir siendo prioritaria sin tener que usar necesariamente un chándal. Un pantalón de punto de corte fluido combinado con un jersey fino de manga corta crea una silueta relajada, pero suficientemente pulida para afrontar una reunión o salir a hacer algún recado.

Unas bailarinas, merceditas o cualquier otro zapato plano terminan de darle estructura al conjunto y evitan que resulte excesivamente informal.

Mujer llevando a su hijo a la escuela | Magnific

Para las mañanas sin tiempo

Y luego están esas mañanas en las que sencillamente no hay tiempo para pensar. En esos casos, el fondo de armario es la mejor solución. Unos vaqueros que sienten bien y una camiseta blanca, gris o negra es una combinación que prácticamente nunca falla.

La diferencia está en los accesorios: unas gafas de sol favorecedoras, unos pendientes con presencia, varios collares o un buen bolso consiguen que dos prendas tan básicas tengan mucha más intención. Es una fórmula rápida y, sobre todo, fácil de repetir cambiando únicamente los complementos.

Mujer llevando a su hija a la escuela | Magnific

Vestirse para la vuelta al cole no debería convertirse en una tarea más dentro de una mañana llena de prisas. Tener identificados algunos looks que funcionan y adaptarlos al plan del día permite simplificar bastante el proceso.