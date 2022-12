Xandra Falcó asegura que su hermana, Tamara Falcó, no le ha hablado todavía de su nuevo novio Hugo Arévalo

Tamara Falcó vuelve a acaparar todos los titulares de la actualidad rosa después de que se haya filtrado que tiene una nueva ilusión, de nombre Hugo Arévalo, y amigo tanto suyo como de Íñigo Onieva desde hace tiempo. Tal y como aseguraba la marquesa de Griñón en su última visita a 'El Hormiguero', a pesar de todo lo que ha sufrido con Onieva, ella nunca "ha perdido la ilusión" en el amor.

Una incipiente relación que da sus primeros pasos y a la que el ex de Tamara no ha reaccionado del todo bien. Dolido, traicionado y sobre todo muy enfadado, Íñigo no ha dudado en arremeter contra Hugo en un chat de amigos en el que están ambos, tachándolo de 'sucia rata', 'trepa', 'persona acomplejada y tóxica', 'topo', 'inseguro' o 'interesado' entre otras lindezas. Además, le acusa de haberse 'saltado a la torera' todos los códigos de la amistad.

Un culebrón del que todavía estamos viviendo sus primeros capítulos y sobre el que ahora se pronuncia la hermana de Tamara, Xandra Falcó. Estupefacta porque no tenía ni idea, la marquesa de Mirabel confiesa que la diseñadora no le ha comentado nada de su nueva ilusión con Hugo Arévalo: "No me he enterado, la verdad".

Por ello, y aunque asegura que la apoya en todo porque es "maravillosa, simpática, alegre, siempre está ahí cuando la necesitamos y nos queremos muchísimo", prefiere no 'meter la pata' hablando de un romance del que no sabía nada y evita hablar de este tema: "Yo quiero que Tamara siga siendo feliz que es lo importante, pero no me he enterado absolutamente de nada y eso se lo tenéis que preguntar a ella".

Tamara Falcó | Gtres

Con una sonrisa, además, Xandra ha declinado pronunciarse sobre el enfado de Íñigo Onieva, de quien guarda silencio cuando le preguntamos si le sigue teniendo cariño y si entiende su actitud con Hugo tras hacerse pública su incipiente relación con Tamara.