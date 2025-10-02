Violeta Mangriñán aclara por qué no cuenta con Fabio en su testamento: "No lo veo raro"

Violeta Mangriñán desataba un gran revuelo entre sus seguidores al revelar, hace unos días, que ha hecho testamento y ha dejado fuera a su novio, Fabio Colloricchio. A través de sus stories de Instagram, la influencer contaba que, siguiendo el consejo de sus asesores, había ido a un notario para dejar escritas sus últimas voluntades "por si me pasara algo", desvelando además el reparto de su patrimonio: 45% Gala, 45% Gia -las dos hijas que tiene en común con el cantante- y 10% para su hermana Lila.

"La de la notaría me ha dicho que si me caso hay que cambiar el testamento. Así que, Fabio, tú te lo pierdes... todo puede cambiar", añadía en clave de humor, dejando en el aire que si su chico le pidiese matrimonio sí le incluiría en su testamento.

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio en el photocall de Lola Lolita Land | Gtres

Aclarando la polémica

Una llamativa decisión que Violeta ha aclarado con la sinceridad que la caracteriza ante los mircrófonos de Europa Press, dejando claro entre risas que en ningún caso ha "presionado" a Fabio para dar un paso más en su relación y convertirse en marido y mujer.

"Fabio y yo siempre hemos tenido economías separadas desde que estamos juntos y somos muy independientes en muchos aspectos de nuestra vida. Y no lo veo raro. Yo creo que está bien que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Y bueno, si algún día las cosas cambian, pues ya veremos si cambian", ha defendido, dejando claro que "en cualquier caso el que podría tener algún problema sería él y no lo tiene".

Violeta responde a los medios | Europa Press

"A lo mejor él tampoco me ha dejado nada en su testamento", ha bromeado, reconociendo que no cree que el italiano haya hecho testamento "porque no sabe ni en qué día vive. Yo le digo, de ir al notario a firmar su testamento no sabe ni lo que va. Es súper desastre él".

Reconociendo que si no se lo hubiesen dicho sus asesores ella tampoco habría caído en dejar escritas sus últimas voluntades con 31 años porque "me da como yuyu", Violeta asegura rotunda que "lo de casarme me da igual". "Ya llevamos seis años y medio. No daban un duro por nosotros y seis años y medio y dos niñas".

"Estoy en un momento agotador pero muy feliz. O sea, no me puedo creer la suerte que tengo. Tengo mucha suerte de tener trabajo, de tener dos hijas sanas, de tener la vida que tengo. Pero es verdad que cuando una quiere hacer muchas cosas y tiene dos responsabilidades muy distintas... Pues una está cansada. Pero bueno, yo vivo cansada pero feliz. Y que siga así muchos años", terminaba diciendo.