Violeta Mangriñán vuelve al hospital por un "sangrado" en la semana 32 de su embarazo

No está siendo una buena racha para Violeta Mangriñán que, en medio de su avanzado estado de embarazo, ha tenido que visitar en varias ocasiones el hospital. Primero fue la gripe A y ahora ha sido un sangrado por la noche que ha hecho saltar todas las alarmas de la influencer.

Como ya es costumbre, ha utilizado sus redes sociales para mostrar su preocupación y actualizar a sus seguidores sobre su salud. De esta forma, en la semana 32 del embarazo, la creadora de contenido ha informado de un sangrado que ha tenido y que no es normal a tan poco de llegar a la meta de su embarazo: "Hace un rato al ir al baño he sangrado, cosa que en ningún caso es normal". Motivo por el que ha decidido ponerse en contacto con su ginecóloga y, horas después, acudir a urgencias debido a su preocupación.

Violeta Mangriñán ha contado a sus seguidores sus problemas de salud en su última etapa de embarazo | Instagram

A sus problemas de salud se han sumado los de su hija Gala, que tampoco está pasando un buen momento: "Tengo a Gala con fiebre y vomitando moco". Una visita doble al centro médico que ha terminado con un cuadro de bronquitis para la pequeña.

En cuanto a su sangrado y la evolución de su bebé, Violeta ha comunicado que todo está en orden. Le han realizado varias pruebas y le han explicado que tiene el cuello del útero sensible, pero que no ha afectado a la pequeña Gia: "Está perfecta y encajada de nuevo correctamente (no voy a emocionarme con esto porque esta niña parece una máquina centrifugadora)".

Violeta Mangriñán ha actualizado su estado después de acudir al hospital | Instagram

Violeta lleva varios sustos de salud en los últimos meses, lo que ha hecho que se preocupe más de lo normal al estar embarazada, por miedo de que afecte a su hija. El pasado octubre, tuvo que acudir al hospital debido a una infección de oído y gripe A que ha pasado sin problema y sin afectar a la bebé.

Sin duda, la influencer está atravesando una muy mala racha y solo ha pedido que termine ya.