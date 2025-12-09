Amelia Bono reaparece tras hacer pública su relación y asegura que "todo está muy bien"

Tras su separación definitiva de Manuel Martos en febrero de 2024 después de catorce años juntos y cuatro hijos en común, Amelia Bono ha dado un giro inesperado a su vida sentimental al publicar vía Instagram una fotografía junto a su nuevo novio, Alex. Algo que ha causado mucha impresión en el panorama mediático ya que la pareja que formaba junto al hijo de Raphael ha sido considerada una de las más consolidadas y estables durante muchos años.

Ahora la empresaria e influencer ha querido dejar claro que su capítulo amoroso del pasado esta más que cerrado, y lo ha hecho con una instantánea romántica en Nueva York, donde muestra su felicidad junto a un joven llamado Alex, con quien comparte aficiones como su pasión por el deporte: "Estoy en una etapa bonita, tranquila, con una sonrisa que me sale sola y con el corazón bastante en calma", escribió.

Aunque siempre ha sido bastante discreta en cuanto a su vida personal, Bono reconoció que su medio millón de seguidores forman una "pequeña familia" para ella, que la acompaña en todos sus recorridos desde hace muchos años y por eso desea compartir su nueva ilusión con todos ellos.

Sin embargo, a pesar de hacerlo público Amelia ha pedido que se les deje vivir su amor de manera respetuosa. Y es que, tras haber estado tantos años en el foco mediático y tras haber pasado su ruptura con Manuel Martos, prefiere mantenerse alejada de la presión y los comentarios externos que tanto desestabilizan en ocasiones: "Ojalá podamos vivirlo en paz, sin curiosidades que pesen", deseó en el post complementándolo con un: "Que nos dejen tranquilos, que podamos ser felices a nuestro ritmo, a nuestra manera".

Aún así, Amelia sigue manteniendo una relación cordial con su exmarido y padre de sus cuatro hijos por su bienestar, demostrando con total madurez y respeto que la familia sigue siendo su prioridad. Además, anteriormente, ya aclaró que no habría reconciliación sentimental ni iban a volver, ya que en 2022 tras su separación, se dieron una segunda oportunidad pero no funcionó.

Primeras declaraciones de Amelia tras afirmar que está ilusionada de nuevo:

De regreso a Madrid y tras pasar unos días de desconexión esquiando en Baqueira, Amelia Bono entraba en el garaje del supermercado cuando los micrófonos de Europa Press la esperaban para conocer más detalles sobre su nueva relación con Alex. La influencer ha guardado silencio en cuanto a como va y si su familia conoce a su nueva ilusión: "No voy a decir nada más", aseguraba agradeciendo en todo momento.

Pese a que ha dejado en el aire cual ha sido la reacción de Manuel al conocer la noticia, y muchos de los motivos que aún faltan por saber, ha dejado claro que está feliz y que está todo muy bien en su vida actualmente. Sobre estas fechas navideñas, respondió con sencillez: "Cómo siempre en familia", pero sin decir si su nueva pareja estará sentado entre sus seres queridos o no.

Amelia Bono respondiendo a la prensa | Europa Press

Finalmente, cerró la conversación con humor y humildad recalcando que ya había dicho todo lo que tenía que decir.