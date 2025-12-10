María Pombo hace un office tour por su empresa de representación: así es Vertical por dentro

María Pombo, una de las influencers con más seguidores del panorama español, además de crear contenido y trabajar con marcas a través de sus redes sociales, también es empresaria, ya que es emprendedora de más de una empresa.

Pero, del proyecto que más presume a través de sus redes sociales es de Vertical, una oficina de representación de creadores de contenido con el lema de: "Transformamos el talento de deportistas, creadores de contenido y artistas en impacto global a través de estrategias a medida".

Así pues, María Pombo ha querido contentar a todos sus seguidores compartiendo un vídeo donde muestra todas las estancias de la oficina: "Hola, os estaba esperando. Bienvenidos al office tour de Vertical", presenta la influencer.

Primera sala de reuniones

La creadora de contenido madrileña empieza enseñando la primera sala de reuniones: la más grande y a la que le dan más uso. "Esto que veis aquí es nuestra sala de reuniones", introduce Pombo, "una de mis partes favoritas", confiesa.

Lo que muestra primero es una vidriera con marcos de madera, un detalle que "me recuerda mucho a mis casas y me parece super acogedor", relata la influencer. También cuenta con cortinas, que se pueden correr para proporcionar intimidad cuando viene alguien a reunirse.

Sala de reuniones de Vertical | Instagram, @verticalgroup

En el centro de la sala nos encontramos con una mesa muy amplia: "Me encanta que tengamos una mesa tan grande", expresa. Además, el espacio está acompañado de algunas fotografías: "Marc Márquez ganando y yo sirviendo", describe con humor.

Complementando la mesa, están las sillas: "Me preguntasteis mucho el otro día, son de Sklum. Creo que casi todos los muebles de la ofi son de Sklum", explica la creadora de contenido.

Y, como toque final de esta espectacular sala de reuniones, encontramos un poco de verde: "Una cosa que me encanta en los espacios interiores es meter vegetación, porque creo que le da mucha calidez", confiesa María.

Recibidor, cuadros y cocina

Es una oficina muy completa, así que no podía faltar una estancia para dar la bienvenida a todos los invitados: un recibidor con mucha vegetación.

Siguiendo por el pasillo, encontramos "el walk of fame con todos los talentos", comenta María. Un corredor con marcos y fotos de los representados de la agencia: "Marc Márquez, Bayona, Alex Márquez, Máximo Quiles, María Martín, Marta Pombo, Vicky Luengo, Gemma Pinto, Lucía Pombo y Pablo Castellano", nombra la influencer.

Finalizado el pasillo, encontramos una cocina pequeña "que hemos elegido un verde agua precioso y progeria de madera en el techo", describe Pombo. "Pablo estaría muy orgulloso de mi vocabulario de obra", expresa con humor.

La parte de oficina

Seguido de la cocina "llegamos a la ofi, que están en silencio porque están cerrando muchos contratos y están concentrados", relata la creadora de contenido madrileña.

Además de mesas con ordenadores, cuentan con un cubículo insonorizado para hacer llamadas y no molestar a los compañeros: "Ahí hay secretos", dice de forma divertida María.

En el lado derecho del walk of fame hay "la zona de contenidos y la sala de talentos que es otro despacho", muestra rápidamente la influencer.

El despacho

"Aquí está el despacho de Jimmy o mi futuro despacho, como prefieras verlo", comenta a sus seguidores. "Se han colado dos personas, esperad: Pablo, ¿os podéis ir que necesito mi despacho?", dice entre risas.

"Es que como me pega. ¡Jimmy estás despedido!", grita con gracia. Para este despacho la influencer eligió "un color rosa maquillaje, es un poco el que tengo yo en mi vestidor de casa".

Despacho de Vertical | Instagram, @mariapombo

Y, para decorar su habitación favorita de Vertical, hay muchos detalles: cascos de moto, libros… Pero, el elemento favorito de María es una puerta de madera corredera que hace de la estancia un sitio muy acogedor y único.

Después de presentar esta última parte de la oficina de Vertical, la influencer da por finalizado el office tour: "No tengo nada más que decir", expresa con un tono de satisfacción tras conseguir sus objetivos de interiorismo.