De la paloma bolso de Sarah Jessica Parker al modelo que ahora lleva Tamara Falcó con un pájaro en el hombro

Tamara Falcó ha aprovechado al máximo estas vacaciones de verano: ha estado con Íñigo Onieva en la Provenza francesa y luego la pareja ha viajado hasta las Maldivas acompañados de Isabel Preysler.

Pero también ha disfrutado de varios planes aquí, como, por ejemplo, en Sotogrande (Cádiz) donde ella y su marido han estado pasándolo bien rodeados de amigos y con su hermana Ana Boyer, quien ha estado unos días en nuestro país antes de volver a Catar, donde vive. En esta lujosa urbanización gaditana, la marquesa de Griñón ha asistido a una fiesta en el Ayala Club Polo, cuya temática era la jungla y la estética salvaje.

Con un vestido de su nueva colección y un complemento muy exótico

Para ir a esta velada, Tamara ha decidido lucir un diseño de la nueva colección otoño-invierno de su marca TFP by Tamara Falcó con Pedro del Hierro. Se trata de un vestido blanco con estampado floral en tonos verdes y azulados: unas ramas y flores que le dan un aire fresco y natural, que combina perfectamente con el ambiente tropical de la fiesta.

La pieza tiene un escote palabra de honor, dejando los hombros al descubierto, y unas mangas abullonadas largas que crean un efecto voluminoso. El corte es entallado en el torso y luego se abre con vuelo hacia la falda.

Pero lo que sin duda ha llamado más la atención es el periquito de plástico que lleva en el hombro. Un complemento exótico con un amarillo y verde brillantes y muy vivos, acorde con el diseño del vestido e ideal para la fiesta temática. "My beautiful creation for the jungle party" ("Mi bonita creación para la jungle party"), comenta divertida Tamara en un vídeo que ha colgado en los Stories de su Instagram.

Tamara Falcó con un pájaro decorativo en el bolso | Instagram @tamara_falco

Tamara Falcó en la fiesta temático con el pájaro decorativo en el hombro | Instagram @tamara_falco

El pájaro forma parte de un bolso de mano de un tono arena, hecho de fibra natural trenzada, con un diseño que le aporta un aire artesanal y un aspecto rústico, perfecto para combinar con looks de verano, como ha hecho Tamara. Tiene una forma redondeada y varios volúmenes circulares en relieve.

El bolso paloma

Este bolso con el periquito que ha llevado Tamara Falcó en la fiesta de Sotogrande nos ha recordado otro de muy original que llevó Carrie Bradshaw, el personaje de Sarah Jessica Parker en la serie And Just Like That. Es el atrevido clutch con forma de paloma, un diseño realista e impactante del diseñador británico JW Anderson.

Cuesta unos 700 euros y para poder guardar las cosas dentro, solo hay que levantar una de las alas, cerradas con un clic magnético. Es cierto que no caben muchas cosas (en la escena de la serie, Carrie lleva un chicle, la tarjeta de crédito y poco más), pero la paloma-bolso es una auténtica joya de coleccionista que roba todas las miradas y se convierte en el centro de atención allá donde va, más accesorio de moda que complemento práctico, pensado para sorprender e impresionar a los demás.

Quien también se atrevió a lucirlo fue Chiara Ferragni, en la Semana de la Moda de Montecarlo. Aquí lo podemos ver con un pintalabios.