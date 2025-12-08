Natalia Figueroa, junto a sus hijos, el mayor apoyo de Raphael en su concierto tras sus últimos problemas de salud

Tras el reciente homenaje que recibió en Las Vegas, Raphael ha regresado a los escenarios con un esperado doble concierto en Madrid, justo antes de la llegada de la Navidad. Los seguidores del artista llenaron el Movistar Arena para acompañarle en esta cita especial, en la que no faltaron sus hijos, Manuel y Alejandra Martos, quienes siempre han estado muy unidos a su padre, ni su mujer, Natalia Figueroa.

Natalia Figueroa y Raphael, en 2017 | Gtres

El concierto también reunió a la siguiente generación de la familia: los nietos de Raphael asistieron al espectáculo y disfrutaron de la música de su abuelo como cualquier otro fan. Esta ocasión familiar dejo clara la cercanía que existe entre ellos, mostrando que el cariño y la unión que siempre han caracterizado a los hijos del artista se refleja también en los nietos.

La familia al completo quiso apoyar a Raphael después de más de un año marcado por sus baches de salud de los cuales parece que ya se encuentra totalmente recuperado.

Raphael en su concierto en Madrid | Gtres

En medio de esta atmósfera familiar, Manuel Martos prefirió no hablar de su exmujer, Amelia Bono, y se centró en mostrar su orgullo y admiración por su padre cuando los micrófonos de Europa Press le preguntaron. "Una noche preciosa y él con muchas ganas, como siempre", afirmaba, destacando la energía y fuerza con las que Raphael volvió a subirse al escenario. Consciente de que este concierto sería un momento especial para toda la familia, Manuel añadió: "Con muchas ganas, con la familia, va a ser una noche preciosa".

Durante el concierto, Natalia Figueroa también estuvo presente, disfrutando de la música y tratando de pasar desapercibida entre el público. Su presencia silenciosa y discreta refleja el apoyo constante que suponer para Raphael en el día a día, mostrando la complicidad y el acompañamiento incondicional que ha marcado su vida juntos durante décadas.

Natalia Figueroa en el concierto de Raphael | Europa Press

Esta cita fue una combinación perfecta de música, emoción y cercanía familiar. Los aplausos del público se mezclaron con los momentos de complicidad entre los miembros de la familia, dejando claro que, más allá de la fama y la trayectoria, Raphael sigue siendo un referente de unión y cariño dentro de su círculo más cercano.