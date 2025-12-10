Blanca Romero y Quique Sánchez Flores, pillados juntos: ¿la nueva pareja del momento?

A pesar de que Blanca Romero ha asegurado en varias ocasiones que está cerrada al amor y que está muy a gusto siendo un "alma libre", la revista Lecturas revela este miércoles en su portada que la modelo podría estar manteniendo una relación junto al entrenador de fútbol Quique Sánchez Flores, con el que ha sido fotografiada recientemente.

Según la revista, la asturiana y el hijo deCarmen Flores disfrutaron de una cita que comenzó con una cena en el exclusivo restaurante Chez Madrid, continuó con un paseo por el centro de la ciudad , y terminó en un tablao flamenco en el que casualmente coincidieron con José Antonio Canales Rivera, primo del exmarido de Blanca, Cayetano Rivera.

Horas antes de salir a la luz este encuentro que ha disparado los rumores de romance con el primo de Lolita y Rosario Flores, la modelo asistía al estreno del espectáculo flamenco Pura verdad y, con una gran sonrisa, respondía así cuando la prensa le preguntaba cuándo la íbamos a ver con un nuevo amor: "No lo sé, lo pediré para Navidad a ver si hay suerte".

Blanca Romero haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

"Me voy para Asturias ya a pasar la Navidad, dejo Madrid que me trató increíble de bien y me voy con mucha pena. Voy a echar de menos Madrid, vuelvo al monte" expresaba, dejando claro que por el momento no se plantea una nueva vida en la capital donde ha estado viviendo durante unos meses por trabajo.

Por su parte, Quique, que a sus 60 años se ha casado y divorciado en 2 ocasiones, tiene 4 hijos, y tras su retirada como jugador de fútbol ha entrenado a equipos de la talla del Atlético de Madrid, el Valencia, el Sevilla, o el Getafe.