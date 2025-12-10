Sofía Suescun y Kiko Jiménez se compran su primera casa juntos y enseñan cómo avanzan las obras

Aunque siempre han estado rodeados de realities y exclusivas, Sofía Suescun y Kiko Jiménez han sabido mantener su relación sólida pese a las críticas, los altibajos por problemas familiares y todas las polémicas en las que se han visto envueltos. Su verdadera historia comenzó en 2019 cuando decidieron darse una segunda oportunidad que les trajo consigo la estabilidad y toda la confianza en la que ahora se basa su relación, llegando a reconocer que se encuentran en el mejor punto.

En 2022, la pareja dio un paso importante ya que se fueron a vivir juntos , un acontecimiento que les permitió conocerse mucho más y reforzar su vínculo. Desde entonces no han dejado de compartir en las redes sociales con sus seguidores sus rutinas de ejercicios, sus comidas y momentos del día a día. Y a pesar de que la convivencia no ha sido tan sencilla, la independencia del núcleo familiar ha ayudado a que la pareja arranque de cero.

Al dejar atrás las tensiones familiares, Sofía ha reconocido sentirse más liberada y tranquila, lo que ha permitido a la pareja disfrutar de una mayor intimidad que antes les resultaba imposible.

Ahora llega la noticia que emociona a sus seguidores: un nuevo proyecto conjunto, la construcción de una vivienda en la playa que sueñan como su hogar familiar a largo plazo.

La feliz noticia fue compartida por la pareja a través de Instagram, en una publicación conjunta que despertó un gran interés. El carrusel de fotografías muestra el proceso de construcción de su nueva vivienda, con Sofía y Kiko posando con cascos y chalecos reflectantes entre los escombros, aunque la alegría en sus rostros se percibe de inmediato. Las imágenes permiten apreciar diferentes puntos de la casa, con tomas desde arriba y desde las esquinas que enseñan los ventanales tan amplios que han construido y las vistas al atardecer que siempre habían soñado.

La nueva casa de Sofía Suescun y Kiko Jiménez | Instagram

Con estas palabrascompartieron la ilusión por su nuevo futuro juntos: "Cumpliendo sueños juntos", "siempre quisimos tener nuestra casa en la playa, disfrutar de atardeceres únicos, refugiarnos del ruido... y pronto se convertirá en una realidad". Además de pedir a los seguidores que les ayudasen a escoger el nombre para la villa.