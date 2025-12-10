Lotería de Navidad compartida: recomendaciones de la OCU para hacerlo bien

Compartir un décimo de la Lotería de Navidad con amigos, familiares o compañeros de trabajo ya es tradición. Pero aunque la ilusión es colectiva, el premio —si llega— suele recaer en el que tiene físicamente el boleto. Para evitar malentendidos, disgustos o incluso problemas legales, conviene tomar unas precauciones.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lanza cada año sus recomendaciones para que todo quede claro desde el principio: desde la compra, hasta el reparto del premio. Te contamos qué pasos seguir para compartir lotería con garantías y sin sustos.

Compra y custodia del décimo

Si decides comprar el décimo por Internet , asegúrate de que sea en un sitio oficial autorizado. El comprobante electrónico tiene la misma validez legal que el décimo en papel.

Si compras en papel, conserva el boleto original. No lo dejes al azar: guárdalo en un lugar seguro, y haz una fotocopia (o foto digital) del anverso y reverso por si acaso.

Estos pasos son clave ante pérdidas, robos o deterioros. Si ocurre alguno, podrás denunciarlo y presentar las pruebas correspondientes.

Número lotería de Navidad | iStock

Cómo compartir un décimo de forma segura

Para evitar conflictos, si el décimo resulta premiado, la OCU recomienda dejar por escrito quiénes participan, cuánto han aportado cada uno y quién conserva el boleto. Hazlo oficial:

Fotocopia firmada del décimo con nombres y DNI de todos los participantes + importe o porcentaje jugado.

Puedes enviar esa copia por correo electrónico o WhatsApp, siempre que se vea claramente toda la información (aunque en caso de disputa quizá sea necesario reforzar la prueba).

Evita pactos solo verbales: "las palabras se las lleva el viento".

En definitiva: cuanto más claro quede el acuerdo, mejor.

Cómo cobrar en caso de premio

Cuando toque premio, lo ideal es que todos los participantes estén identificados ante el banco. Esto evita que Hacienda lo interprete como una donación, lo que generaría un impuesto extra.

Otros detalles importantes:

Los premios inferiores a 2.000 euros se pueden cobrar en cualquier administración de lotería.

Si el premio supera los 2.000 euros, hay que acudir a un banco colaborador de Loterías y Apuestas del Estado. Los bancos no pueden cobrar comisiones por ello.

, hay que acudir a un banco colaborador de Loterías y Apuestas del Estado. Los bancos no pueden cobrar comisiones por ello. Hacienda retiene el 20 % sobre la parte que exceda los 40.000 euros por décimo ganado —no por persona—, y después se reparte lo que quede entre los participantes.

Dinero en euros | Freepik

Qué hacer ante pérdida, robo o deterioro del décimo

Si pierdes el décimo, sufre un robo o se estropea (por ejemplo, al meterlo en la lavadora), lo importante es actuar rápido:

Denunciar en la Policía o Guardia Civil.

en la Policía o Guardia Civil. Notificar a Loterías y Apuestas del Estado para paralizar el cobro.

Si el décimo está dañado, enviarlo (sin repararlo) a Loterías o, en casos graves, a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para que evalúen su validez.

Y recuerda: no intentes recomponerlo o entregarlo en mal estado, porque eso podría invalidar el premio.