Tamara Falcó revela el mote con el que llama a su hermana, Chábeli Iglesias, en la felicitación por su 53 cumpleaños

Chábeli Iglesias está de celebración. La hija mayor de Julio Iglesias e Isabel Presyler cumple 53 años siendo una de los miembros de su familia que más alejada está del foco mediático.

La que fuera presentadora del programa de Antena 3, Al sol con, vive en Miami con su marido Christian Altaba, con el que se casó en 2001, y sus dos hijos, Sofía y Alejandro, que recientemente se graduaba. Sin embargo, sus seres queridos siguen teniéndola muy presente y su hermana, Tamara Falcó, le ha dedicado una bonita felicitación por su cumpleaños.

Chábeli Iglesias | GettyImages

La hija de Isabel Preysler ha aprovechado este día tan especial para rescatar unas imágenes de su infancia con las que ha evocado aquella época junto a Julio Iglesias, Isabel Presyler o sus hermanos.

"Happy Birthday Chabeluna. Te quiero to the moon and back", ha escrito en Instagram la empresaria, desvelando el cariñoso mote con el que llama a su hermana en la intimidad.

En el carrusel se ven fotos de la niñez de ambas disfrutando de unas vacaciones muy diferentes a las que tienen ahora. Ahora, Tamara, que celebra dos años desde su boda con Íñigo Onieva, ha sorprendido con un posado espectacular en bikini que ha provocado la reacción de su marido.