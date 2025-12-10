La influencer Mar Lucas explica realmente cuál es su vínculo con Vinicius Jr. tras los rumores de relación

Pese a los rumores que han revolucionado las redes sociales sobre la supuesta relación entre la influencer, Mar Lucas, y el futbolista Vinicius Jr., la realidad es mucho más sencilla. Los intercambios de comentarios en redes, el apoyo constante de Mar e incluso sus visitas a algunos partidos no esconden nada más que una amistad sólida. La cantante siempre ha dejado claro en entrevistas que son solo amigos.

Mar Lucas en un photocall | Gtres

Mar Lucas estuvo presente en la presentación del nuevo álbum conjunto de Beéle y Ozuna, titulado Stendhal. Asistió como invitada junto a otros rostros conocidos y, como es habitual, posó para las cámaras y mostró su carisma frente a los micrófonos. Con total sinceridad, habló sobre cómo reaccionó al verse relacionada con el futbolista del Real Madrid: "Me río, no me queda otra", comentó entre sonrisas, mostrando su naturalidad ante la atención mediática.

Vinicius Jr. | Gtres

Ambos son amigos desde hace mucho tiempo gracias al manager de la influencer, muy amigo de Vinicius. Motivo por el que ahora la influencer guarda una relación de amistad con el futbolista. Además, Mar Lucas ha reiterado en varias ocasiones que a pesar de todos los rumores que les persiguen desde hace tiempo y especulan sobre su relación, entre ellos, solo hay amistad, respeto y cariño.

A lo largo de estos años, han compartido mucho tiempo, y por eso la creadora de contenido afirma que conoce la parte más sensible del deportista. Mar Lucas ha recalcado que siempre lo considerará su amigo y que estará presente para todo lo que necesite, admitiendo con cariño: "Para mí ha estado cuando he tenido momentos que lo necesitaba". "Yo lo valoro mucho", concluye.