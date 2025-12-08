Alice Campello responde a un comentario sobre su supuesta crisis con Morata: "Hubiese sido not found en todo caso"

No es la primera vez que Alice Campello y Álvaro Morata han vivido una crisis pública. La última, de hecho, hizo que terminaran con su matrimonio de manera temporal debido al desgaste emocional pero meses más tarde se reconciliaron tachando de "error" su separación.

La pareja fue dejando pistas evidentes hasta que al final fue el propio futbolista el que a través de un comunicado decía que su relación con Alice se había terminado. Una actitud que se habría repetido esta última semana y por la que sus seguidores habrían hecho saltar todas las alarmas de una nueva crisis.

Álvaro Morata y Alice Campello | Gtres

Alice ha hecho movimientos en su perfil de Instagram cambiando sus apellidos y eliminando el "Morata" y por su parte, el futbolista se habría quitado de su biografía una frase en la que ponía "marido de Alice". Una serie de pistas que llevan a recordar todo lo que pasó hace un año.

Pero hay más porque ahora la modelo seguía dejando evidencias de una supuesta crisis al publicar cierto en contenido familiar en la red social donde él no aparece. El primero, un vídeo junto a sus hijos colocando el árbol de Navidad y el segundo una galería de fotos donde dejaba claro que había asistido a la boda de una de sus mejores amigas sola con sus cuatro pequeños.

Una publicación que rápido se llenaba de comentarios recalcando la ausencia de Morata y que debido al revuelo formado Alice se encargaba de responder. En concreto, a uno donde una usuaria escribía "Morata not found" (refiriéndose a que el futbolista, una vez más, no estaba junto a su familia).

Ante esto, Alice no se callaba y decidía dar una explicación: "Independientemente de todo, antes de escribir este comentario inútil, controla si había partidos ayer... y oye, ¡partido found! Que estemos bien o estemos mal, Morata hubiese sido not found en todo caso".

Alice Campello contesta a un comentario en Instagram | Instagram

Así, la modelo seguía sin aclarar si entre ellos existe alguna crisis pero lo que sí dejaba claro es que su marido no fue a la boda porque había partido.