Los hijos de Charlene y Alberto de Mónaco cumplen 11 años: cómo han cambiado Jacques y Gabriella

El 10 de diciembre de 2014 marcó un antes y un después en la Casa Grimaldi. Ese día, Alberto II de Mónaco se convertía en padre de Jacques y Gabriella junto a Charlene de Mónaco, asegurando la continuidad del Principado. Aunque el soberano ya tenía dos hijos de relaciones anteriores, ninguno podía acceder a la línea sucesoria al haber nacido fuera del matrimonio. Con la llegada de los mellizos, el futuro de Mónaco quedaba garantizado.

Charlene y Alberto de Mónaco con sus hijos Jacques y Gabriella | Gtres

Desde su nacimiento, Jacques pasó a ser el heredero al trono gracias a la ley sálica, que establece preferencia masculina. Gabriella, por su parte, recibió el título de condesa de Carladès y ocupa el segundo puesto en la sucesión. La propia Charlene lo resumió con humor en aquellos primeros días: "Ahora ellos son los jefes". Dos bebés muy esperados que, debido a su papel institucional, hemos podido ver crecer prácticamente año a año en actos públicos y posados oficiales.

Hoy, en su 11º cumpleaños, repasamos esa evolución: de recién nacidos a dos preadolescentes que comienzan a mostrar su personalidad dentro de una de las casas reales más mediáticas de Europa.

Cómo han cambiado Jacques y Gabriella de Mónaco

El primer gran hito público llegó con su bautizo, celebrado el 10 de mayo de 2015 en la Catedral de Mónaco. Jacques y Gabriella llevaron sendos vestidos de bautismo de Christian Dior dada la solemnidad del momento.

Charlene y Alberto de Mónaco con sus hijos Jacques y Gabriella | Gtres

Más adelante, el príncipe Alberto y Charlene fueron compartiendo imágenes más familiares, como las de uno de sus primeros veranos en el palacio. En esas fotografías ya se apreciaba cómo dejaban atrás la etapa de bebé para convertirse en dos niños que disfrutaban en la piscina.

Charlene y Alberto de Mónaco con sus hijos Jacques y Gabriella | Gtres

Su carácter travieso también se hizo evidente en apariciones espontáneas, como aquella en la que los dos se asomaban al balcón del palacio durante la celebración de Santa Devota, el 27 de enero. Momentos que mostraban la parte más natural y espontánea de la pareja de hermanos.

Jacques y Gabriella de Mónaco | Gtres

Uno de los eventos que mejor refleja su crecimiento es el tradicional pícnic anual en el Parque Princesa Antonieta. Cada año acuden vestidos con trajes regionales, una estampa clásica del calendario monegasco. La imagen de 2018, cuando estaban cerca de cumplir los cuatro, mostraba ya dos niños más seguros y despiertos, disfrutando del ambiente festivo.

Jacques y Gabriella de Mónaco | Gtres

No todo han sido compromisos oficiales. Sus padres también han reservado espacio para planes familiares, como el viaje a Disneyland Paris en 2019.

Charlene y Alberto de Mónaco con sus hijos Jacques y Gabriella | Gtres

A partir de los cinco años empezaron a vestir de forma más formal en actos señalados, como la tradicional noche de San Juan, donde ya posaban con naturalidad desde el balcón del Palacio Grimaldi.

Jacques y Gabriella de Mónaco | Gtres

Lo mismo ocurrió con el Día Nacional de Mónaco, celebración clave del 19 de noviembre. En las imágenes de cuando tenían ocho años se observa cómo ambos mantenían una compostura impecable junto a Alberto y Charlene.

Jacques y Gabriella de Mónaco | Gtres

En los actos más distendidos también han dejado ver su evolución en estilo. Durante el Festival de Circo de Montecarlo, al que acuden cada año, la edición de enero de 2024 mostró a dos niños de nueve años recién cumplidos con looks más actuales, especialmente Gabriella, que llamó la atención por un abrigo de estampado animal y botas altas.

Jacques y Gabriella de Mónaco | Gtres

Las fotografías más recientes dejan claro que han entrado de lleno en la preadolescencia: rostros más definidos, porte más serio y una mezcla entre la dulzura infantil y la responsabilidad que implica pertenecer a la familia soberana de Mónaco.

Jacques y Gabriella de Mónaco | Gtres

Dos pequeños que nacieron siendo protagonistas y que, once años después, continúan creciendo bajo el foco mediático sin perder su vínculo especial como mellizos. ¡Felicidades, Jacques y Gabriella!