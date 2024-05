Taylor Swift reúne a multitud de famosos en su concierto: de Marta Ortega a Nieves Álvarez

Numerosos rostros conocidos de nuestro país han acudido al primer concierto de Taylor Swift y su gira The Eras Tour en el estadio Santiago Bernabéu este miércoles 29 de mayo. Tres horas de espectáculo, numerosos cambios de vestuario y más de 40 canciones, entre las que no han faltado los grandes éxitos como Cruel Summer, Shake it Off o Love Story.

La artista llegaba a la capital madrileña por la tarde con un dispositivo de seguridad arrollador que ha dejado impactados a todos los fans que la esperaban en las inmediaciones del estadio.

A pesar de que se han alcanzado los 35 grados, miles de seguidores de la cantante han esperado a que se abriesen las puertas para disfrutar al máximo de su show... y como ellos, muchos de los rostros conocidos de nuestro país.

Fanáticos esperando el concierto de Taylor Swift en Madrid | Gtres

Aitana Ocaña, Nieves Álvarez, Marta Ortega y Carlos Torreta, Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, Isabelle Junot y Álvaro Falcó, o Aless Gibaja entre otros, además de varios futbolistas del Real Madrid como Thibaut Courtois o Toni Kroos junto a su familia, cantaron y bailaron los grandes éxitos de la estrella estadounidense durante las más de tres horas que duró el concierto.

También hubo representación internacional, ya que como avanzaron diferentes medios de comunicación horas antes, Blake Lively y Ryan Reynolds viajaron hasta nuestro país para arropar a su íntima amiga Taylor Swift en la primera de las dos paradas de su The Eras Tour en la capital. Compartieron palco con la duquesa de Montoro, que emocionadísima no dudó en publicar varias imágenes y vídeos de la protagonista de Gossip Girl.

Un concierto que desató el delirio en Madrid y al que nuestros famosos pusieron nota al abandonar el estadio con una mezcla de euforia y emoción con la que dejaron claro que había sido una noche mágica.

"Ha sido fantástico. Por supuesto que he cantado y he bailado", ha asegurado Nieves Álvarez. Por su parte, Begoña García Vaquero ha definido el show de Taylor Swift como "maravilloso".

Nieves Álvarez en el concierto de Taylor Swift en Madrid | Gtres

"Y ella es impresionante. He bailado, he cantado, he hecho de todo... ella es como de otra galaxia. Lo recomiendo muchísimo, es impresionante, yo me he quedad como ¡guau! Repetiría", ha añadido la mujer de Pedro Trapote.

En la misma línea se ha mostrado Paloma Segrelles, que ha reconocido que "todo lo que os diga es poco. Es un espectáculo, hay que verlo. La música entra dentro de ti, los efectos especiales… Ella lo ha dado todo, ha estado tres horas sin parar, se ha emocionado con los aplausos, ha empatizado con el público, luego hay un montón de cosas alrededor de ella que es de otro mundo, un espectáculo. Es una todoterreno".

Álvaro Falcó e Isabelle Junot en el concierto de Taylor Swift en Madrid | Gtres

Isabelle Junot en el concierto de Taylor Swift en Madrid | Gtres

Además, la amiga de Genoveva Casanova ha añadido: "El concierto más espectacular que he visto la verdad, me ha flipado, creo que para cualquier edad y cualquier persona".

Sin palabras nos ha dejado Mar Flores, que ha llegado al Bernabéu acompañada por una amiga cuando ya había terminado la actuación de la estadounidense sin revelar el motivo por el que entraba al estadio cuando todos lo estaban abandonando, y sin haber visto a Taylor Swift.

Iván Fernández Tapias en el concierto de Taylor Swift en Madrid | Gtres

Feliz tras haber conocido no solo a Blake Lively sino también a la cantante en el backstage abandonaba el lugar Eugenia Martínez de Irujo con su marido en una furgoneta sin revelar ningún detalle del que ya se ha convertido en el concierto del año.