Tamara Gorro reaparece en redes tras anunciar su separación de Ezequiel Garay

2022 ha empezado con una de las rupturas más sonadas e inesperadas de los últimos tiempos, la de Tamara Gorro y Ezequiel Garay. La pareja, una de las más sólidas del panorama nacional tras 12 años de relación y dos hijos en común, ha decidido emprender caminos separados y era la influencer la encargada de compartir la triste noticia con todos sus seguidores.

Totalmente destrozada, Tamara desvelaba este lunes a través de sus redes sociales que el argentino y ella habían decidido "tomarse un tiempo como pareja", asegurando que su crisis viene "de hace un tiempo" y que la decisión no es definitiva por el momento. "Nos vamos a separar, que no a divorciar. No somos un matrimonio perfecto pero ha llegado un momento en el que te estancas como pareja y tienes dos opciones; o continuar y que acabe con un desgaste que ya no tenga solución o parar porque hay amor. Y es lo que hemos decidido, parar a tiempo con la esperanza de volver a recuperar y terminar la vida juntos que es como siempre hemos querido", explicaba entre lágrimas.

Una separación que viene desde hace un tiempo, como confesó la youtuber, y que nos ha dejado totalmente conmocionados, ya que durante los 12 años que ha durado su relación Tamara y Ezequiel siempre han sido la viva imagen de la felicidad, el amor y la complicidad.

Después de dos días de silencio, la influencer ha reaparecido en la mañana de este miércoles y ha compartido varios Stories en su cuenta de Instagram para agradecer tanto al público como a los medios de comunicación el apoyo que está recibiendo en estos complicados momentos y desvelar cómo se encuentran el argentino y ella tras hacer pública su separación.

Sin gota de maquillaje y asegurando que "necesitaría un poco de tiempo de descanso pero no me lo voy a permitir", Tamara ha confesado que "no estoy, no estamos, en referencia a Ezequiel y ella, en nuestro mejor momento anímico, pero tampoco os voy a tener ahí en vilo pensando que sucede algo". "Lo importante es que estamos unidos y ya está", ha señalado visiblemente triste.

Emocionada por las muestras de cariño que ha recibido desde que anunció su separación, la influencer ha comentado que "gracias es una palabra insuficiente para transmitir todo lo que siento". "He recibido miles de mensajes de todos vosotros, de compañeros que jamás me imaginaría y que me han sorprendido muchísimo", ha contado, agradeciendo a los medios de comunicación "como han tratado el tema, de una manera natural, porque son cosas que por desgracia suceden todos los días".

Poniendo al mal tiempo buena cara y demostrando que lo más importante para ambos son sus dos hijos, Shaila y Antonio, de 6 y 4 años respectivamente, Tamara ha finalizado su mensaje desvelando que Garay y ella irán con los pequeños a ver la cabalgata de Reyes: "Es un día mágico porque vienen los Reyes Magos y nosotros lo vamos a potenciar", ha afirmado, antes de despedirse de su 'familia virtual' con un emocionado "os amo. Gracias en general a todos y voy a estar aquí".

