UN ENCUENTRO INESPERADO
Blanca Romero habla de su encuentro con Tamara Gorro, pareja de su exmarido Cayetano Rivera: "Estaba guapísima"
Nadie esperaba este encuentro... pero sucedió. Blanca Romero y Tamara Gorro coincidieron en el mismo evento en Madrid y, lejos de cualquier tensión, dejaron una imagen que ha dado mucho que hablar.
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La noche prometía… y cumplió. El evento de Geely Brand en Madrid reunió a numerosos rostros conocidos, pero hubo un momento que acaparó todas las miradas: el encuentro entre Blanca Romero y Tamara Gorro.
Blanca fue la primera en quitar hierro al asunto, dejando claro que el saludo ya se había producido incluso antes de entrar. "Ya la vi en la puerta y coincidí con ella, ya la saludé".
Pero lo que realmente llamó la atención fueron sus palabras hacia Tamara. Lejos de algo incomodo, la actriz dijo bastantes halagos para Tamara: "Estaba guapísima", repetía en varias ocasiones, insistiendo en la buena impresión que le había causado.
Además, quiso destacar el momento en el que se encuentra la influencer, después de días complicados. "Sí, además también es todoterreno como yo, que estamos paradas poco y necesitamos vidilla, pero bueno, ya está estupenda".
Tamara Gorro también tuvo palabras para Blanca Romero. "No puedo decir lo contrario", respondía con una sonrisa, devolviendo los halagos y dejando claro que el respeto es mutuo.
Tamara, además, quiso ir un paso más allá y destacar el lado profesional de Blanca. "Es una actriz maravillosa", afirmaba, reconociendo su talento y dejando claro que la admiración también está presente. "Me apoyo ya en lo que pueda necesitar, por supuesto que ahí estaré".
Entre risas y mensajes de apoyo, ambas han dejado claro que, lejos de alimentar cualquier tipo de conflicto, han preferido mostrarse cercanas y desmontar cualquier rumor.
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