Irene Rosales asegura que separarse de Kiko Rivera "ha sido una decisión dura"
Irene Rosales ha sido vista por primera vez ante los medios, después de haberse pronunciado sobre su ruptura con Kiko Rivera esta misma mañana a través de un stories que ha compartido en Instagram. La influencer también ha querido compartir su propio comunicado, como hizo el Dj este miércoles, contando lo difícil que ha sido tomar esta decisión.
Irene Rosales ha sido grabada esta mañana, estas son las primeras imágenes de la influencer tras haberse pronunciado a través de un story en su cuenta de Instagram sobre su separación con Kiko Rivera: "Como ya sabéis, después de 11 años ha llegado el momento de que Kiko y yo tomemos caminos por separado. Ha sido una decisión dura, nada fácil, pero ambos necesitamos seguir nuestras vidas por caminos separados".
Kiko fue el primero en compartir su comunicado sobre la ruptura en redes sociales, pero ambos han coincidido en sus palabras, y es que si algo tienen claro con esta separación, que ha sido de mutuo acuerdo, es que dejan de ser pareja, pero siempre serán una familia: "Hay mucho cariño, hay unión y sobre todo mucho amor por la familia que hemos formado. Eso seguirá siendo así, porque aunque nuestra relación como pareja haya llegado a su fin, nuestro vínculo familiar siempre estará".
Así lo aclaraba Irene, que recalca, lo más importante para los dos son Ana y Carlota, de 9 y 7 años, sus dos hijas en común: "Tenemos dos niñas preciosas que se merecen recibir todo el amor, cariño y cuidado de sus padres, y así será siempre".
Tras este comunicado, Irene ha sido grabada por primera vez tras anunciarse la noticia, y aunque no ha dado muchos detalles, ha aclarado que "todo está bien". Pero ha evitado confirmar si es cierto o no que Kiko continúe viviendo en la casa familiar.
