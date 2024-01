Sofía Suescun rompe a llorar tras ver su operación de nariz y enseña el resultado

Los retoques estéticos están a la orden del día y cada vez son más los rostros famosos que se operan corrigen aspectos no deseados de su físico. Entre ellos, Sofía Suescun es una de las celebridades que más comparte estos procesos con sus fans en las redes sociales.

La influencer recibió muchas críticas al inyectarse bótox el pasado mes de septiembre y, a comienzos de año, anunció que iba a someterse a una rinoplastia, su primera operación como tal y para la cual se ha puesto en manos del cirujano plástico Dr. Blas García, responsable, entre otras, de la de Paula Gonu.

Tras una espera de dos semanas, sus fans ya han podido ver las primeras impresiones de su operación de nariz después de un post en el que ha recopilado varias imágenes del proceso.

En las foros aparece "recién operada sin ni un hematoma, feliz, sin pizca de dolor y animada". Pero también ha mostrado momentos en los que estaba más nerviosa antes de la intervención y sus primeras palabras "con un pelín de anestesia".

Más tarde, ha publicado su reacción, visiblemente emocionada y llorando, al ver las fotos y vídeos de su rinoplastia: "No me quiero imaginar cómo será el momento en el que me quite la férula y vea esa nariz en mi cara. Tic Tac... el próximo 5 de febrero".

Eso sí, aseguraba que estaba "súper feliz" y que el resultado le parecía increíble, aunque no pudiera "reírse ni gritar".

Del mismo modo, a través de sus stories, ha compartido la publicación de su cirujano plástico, que desvelaba más detalles: "Y ahora sí os dejo con el precioso resultado de nuestra querida @sofia_suescun tras su cirugía de Rinoplastia Ultrasónica. Un caso complejo aunque a priori pueda parecer una nariz que en términos generales está bien, pero son esos refinamientos que cuando se busca la perfección, marcan la diferencia. De hecho, son los casos más difíciles porque obtener una mejoría en una nariz de por sí ya en buenas condiciones, no es nada fácil".