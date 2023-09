Duras críticas contra Sofía Suescun por el retoque que se ha hecho en la cara tras inyectarse bótox: "Ya son 27 años y se nota"

"Aunque no lo parezca, esa persona tiene 27 años y esta carita hay que cuidarla desde dentro", empieza a relatar la famosa. Sofía Suescun, conocida por sus andaduras televisivas y actualmente por su influencia en redes, ha sido la última it girl en pasar por una clínica estética. A través de un vídeo en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido ha compartido con sus seguidores el primer retoque estético facial al que se ha sometido.

A pesar de estar "supercontenta" con el resultado, una gran multitud de personas no opinan lo mismo. Su publicación se ha llenado de contradicciones. Por un lado, elogios a su imagen, pero sin duda, lo que predominan son las críticas, unas que apuntan directamente a su edad.

¿Qué tratamientos estéticos se ha realizado?

"Me he desvirgado en cuanto a bótox y ácido hialurónico", contaba en una de sus historias, antes de mostrar el resultado final. Suescun tenía un objetivo clave: minimizar las primeras líneas de expresión. Para conseguirlo, los expertos le recomendaron someterse a un tratamiento facial inyectable con bótox, producto que le fue aplicado en la frente y en la comisura de los ojos.

Por otro lado, la influencer aprovechó la ocasión para eliminar uno de sus mayores complejos. "Algo que me tenía bastante preocupada era un hundimiento entre la ojera y el pómulo", afirmaba. En esta ocasión, le fue inyectado ácido hialurónico para eliminar ese hueco que tanto le molestaba. Tras el proceso, afirma alegre: "Se me han quedado unos pómulos que me encantan".

A pesar de su intención de mejorar su rostro y evitar que, en un futuro, los signos de la edad sean más evidentes, no todas las personas que han comentado su vídeo están de acuerdo con su decisión.

Stories Sofía Suescun | Instagram @sofia_suescun

La última polémica de Sofía Suescun por sus retoques

La crítica no se ha basado en posicionarse a favor o en contra de efectuarse el tratamiento, los comentarios se centran en su actitud. Para muchos, Sofía ha sucumbido a los retoques estéticos demasiado pronto, pues no llega ni a los 30 años. "Pronto empiezas con retoques que no te hacen falta", "Si empieza ya no me quiero imaginar cómo estará con 50 años", comentan varios usuarios, tanto en Twitter como en Instagram.

De hecho, aseguran que por su condición de influencer, esta actitud puede acabar por modificar el pensamiento de las generaciones futuras. "Qué ejemplo tan malo para los adolescentes" o "Solo creáis complejos entre la juventud", destacan algunas personas. Además, también ha sido criticada por promocionar un concepto de carácter médico: "Me parece vergonzoso que inciten a este tipo de cosas".

Bótox y ácido hialurónico, diferencias

En la medicina estética, el bótox y el ácido hialurónico pueden ser considerados los tratamientos estrella por su gran demanda en la sociedad. Aunque ambos permiten modificar los rasgos del rostro, ni son lo mismo ni ofrecen los mismos resultados.

Por un lado, la toxina botulínica o bótox se obtiene de una bacteria y, a diferencia de lo que se piensa, no aporta volumen. Sobre todo, se emplea para reducir lasarrugas. Por otro lado, del ácido hialurónico es un polisacárido que tenemos en la piel, aunque se crea artificialmente para usarse como relleno dérmico. En este caso, sirve para rellenar pómulos, definir la mandíbula o rejuvenecer zonas como el cuello, por ejemplo.

A nivel de temporalidad, los tratamientos con bótox pueden llegar a ser visibles hasta los 6 meses. En cambio, a pesar de que el efecto de ácido hialurónico puede ser visible hasta los 18 meses, su eficacia depende altamente del tipo de relleno, la zona y la capacidad de absorción de cada persona. Recuerda que antes de someterte a cualquier tratamiento, debes consultar a un experto.