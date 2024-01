Cuenta atrás para la primera operación estética de Sofía Suescun: ¿Cuándo, dónde y qué se va a hacer?

Con 1,3 millones de seguidores, Sofía Suescun es una de las mujeres más influyentes de Instagram en nuestro país. En su perfil, podemos ser testigos de su día a día, ya que, después de triunfar en programas de televisión de tipo "reality", la navarra está acostumbrada a abrir las puertas de su vida sin reservas. Tanto es así que incluso ha compartido todos los detalles de sus primeros retoques estéticos.

El pasado mes de septiembre, la influencer reveló que, a sus 27 años, decidió suavizar los primeros signos de envejecimiento mediante el uso de bótox y ácido hialurónico. Ella misma publicó una historia tapándose la boca y con ojos brillantes de ilusión, explicando que se había "desvirgado" en este terreno, que previamente solo había explorado para tratar sus problemas de bruxismo.

Ahora, inicia el año dando un paso más, ya que ha fijado una fecha para someterse a su primera operación estética.

¿Qué operación estética se hará Sofía Suescun?

Meses antes de dar una oportunidad a la toxina botulinica, Sofía Suescun hizo un "preguntas y respuestas" con sus seguidores y a la pregunta sobre qué operaciones estéticas se había hecho dijo: "De momento ninguna, tengo pendiente la nariz, pero todavía no me ha dado el clic".

Pues bien, ese "clic" llegó en octubre cuando Sofía cogió un vuelo rumbo a Tenerife, donde visitó a un cirujano plástico especializado en rinoplastias. "Como sabéis, no tengo un gran problema con mi nariz, pero me gustaría corregir unas imperfecciones", explicó a sus seguidores.

¿Cuándo se operará?

La fecha inicial de su primera operación estética no sabemos cuando era, pero ahora ya no importa, pues la semana pasada la influencer originaria de Pamplona publicó una historia de Instagram anunciado que le han adelantado la fecha al próximo viernes 26 de enero: ''Me muero de ganas. Quedan 15 días''.

''Estoy nerviosa, lo reconozco, aunque me voy a poner en las manos más prestigiosas de España y eso me tranquiliza, jeje'', añadió haciendo ya una muy buena publicidad al cirujano al que le confía su nariz.

¿Quién operará a Sofía Suescun?

El cirujano de Sofía Suescun será el Dr. Blas García, ubicado en Tenerife. Este médico ha sido reconocido como el Mejor Cirujano en Rinoplastia de Europa y España en los años 2019, 2020, 2021 y 2022. Su reputación se respalda con la atención de diversas celebridades, como Paula Gonu, Oto Vans y Emmy Russ.

Según la información de la página web de su centro, el tipo de cirugía plástica que hace para ''mejorar la apariencia y la funcionalidad nasal'' es la rinoplastia ultrasónica, una cirugía ''mínimamente invasiva'' en la que se ''usa un dispositivo de ondas de sonido de alta velocidad para remodelar los huesos nasales de una manera más precisa y suave''.

''El terminal emisor de ultrasonidos es capaz de seccionar estructuras óseas de forma selectiva, siendo incapaz de seccionar los tejidos blandos; generando de esta forma menos sangrado, hematomas, hinchazón, una recuperación más rápida y mejores resultados'', añaden.

Según la clínica del doctor, sabemos que este procedimiento podría costar entre 11.000 y 13.000 euros. Se menciona también que la intervención dura entre 120 y 150 minutos, que la apreciación de los resultados puede llegar al año y que se utiliza anestesia local o general, dependiendo de las necesidades particulares de cada paciente.