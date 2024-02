Sofía Suescun enseña el resultado de su rinoplastia: "Me han dicho que no fuera con muchas expectativas"

El pasado 26 de enero, dispuesta a poner fin a uno de sus grandes complejos, Sofía Suescun se sometía a una rinoplastia en una prestigiosa clínica de cirugía estética de Tenerife. Fiel a su naturalidad, la influencer compartía paso a paso el proceso en Instagram, confesando sus nervios de cara al retoque que marcaría un antes y un después para ella.

Y, aunque apenas han pasado unos días desde la operación -y lo normal es que el rostro todavía esté hinchado y amoratado y el aspecto de su nariz todavía no sea el definitivo-, Sofía ha mostrado encantada cómo es su nueva nariz. "Me habían dicho que no fuera con muchas expectativas a este momento porque podría verme rara y demás, sin embargo ME HA ENCANTADO!", ha compartido en un nuevo post.

Sofía Suescun muestra el resultado de su nueva nariz | Instagram

Este lunes, Sofía ha viajado a las Islas Canarias para someterse a la primera revisión tras la intervención y quitarse la férula que ha llevado la última semana. Un momento muy especial del que ha hecho testigo a su más de un millón de seguidores. "¡Qué nervios!", ha confesado con una sonrisa mientras el cirujano se ha acercado a ella con un espejo en el que, por primera vez, ha visto cómo es su nuevo rostro.

Y con la boca abierta, y sin poder disimular lo feliz que está con su rinoplastia, ha confesado lo bien que se ve con este cambio estético que tanto tiempo llevaba deseando: "¡Me encanta! Pensaba que me iba a ver más extraña. Me veo el labio mucho más despejado".

Pero Sofía no ha sido la única encantada con el resultado, pues su novio, Kiko Jiménez, ha asegurado estar muy contento con la nueva imagen de la influencer: "Más guapa e interesante imposible". Y lo mismo ha opinado su madre, Maite Galdeano: "Ahora parece una actriz de Hollywood".