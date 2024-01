Sofía Suescun comparte su sorpresa ante la "recuperación tan buena" que está teniendo después de su rinoplastia

Sofía Suescun ya puede tachar de la lista uno de sus propósitos de 2024: operarse la nariz. La influencer, después de varios retoques con ácido hialurónico, decidía pasar por quirófano para conseguir la nariz de sus sueños. Ahora, tres días después, ha compartido con su más de un millón de seguidores cómo está siendo la recuperación y lo sorprendida que está del proceso.

"Sigo flipando con la recuperación tan buena que estoy teniendo. No puedo entender que con un manotazo/cabezazo de mi perro se me haga un moratón y con una rinoplastia esté tal que así", ha compartido en las historias de Instagram junto a una fotografía de su estado actual en la que se puede apreciar -lo que dejan ver las tiritas- que no le ha salido ningún hematoma y que no se le han hinchado los ojos.

Sofía Suescun comparte cómo está siendo su recuperación de la rinoplastia | Instagram

El tiempo que dura la recuperación de una rinoplastia -para volver a hacer vida normal- suele ser entre cuatro y seis semanas, aunque la recuperación quirúrgica es tan solo de dos. Y, si bien es cierto que la nariz va reduciendo su inflamación de forma progresiva hasta los seis meses, parece que el proceso de Sofía Suescun está siendo más rápido o, al menos, más llevadero.

A pesar de la buena recuperación que está teniendo, la televisiva ha confesado que lo peor son las noches: "Esta noche he dormido todavía mejor, pero por la congestión me he despertado con la garganta seca un par de veces". Además, ha aprovechado para recomendar unos caramelos de miel que le han salvado y aliviado a partes iguales.

De momento, Sofía tendrá que seguir llevando el vendaje unos dos o tres días más y lo normal sería retirarlo a los 10 días. Eso sí, tiene que evitar en todo momento el sol y seguir las pautas de reposo y cero esfuerzo físico para obtener los resultados esperados.