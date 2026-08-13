Estos son los 7 total looks de Zara de estilo boho chic ideales para las noches de verano

Estamos en pleno verano, en la mitad del mes de agosto, y esto significa que hay muchas veces que no sabemos qué prendas elegir de nuestro armario para ir cómodas, frescas y, sobre todo, en tendencia.

Es por eso que, en este artículo, os presentamos 7 total looks de Zara para que puedas lucir en lo que queda de mes y septiembre, que el calor será igual de sofocante. Hay algunas ideales para el día a día, otras perfectas para ir a la oficina y algunas espectaculares para tardes y cenas fuera.

Para ello, hemos escogido unos estilismos que se adaptan a la gran tendencia del momento que también la veremos a lo largo de la temporada de otoño: el estilo boho chic. Así pues, en este artículo os presentamos conjuntos que siguen esa moda bohemia pero que, a su vez, son sofisticadas y elegantes. ¡Vamos a ello!

Mujer con un total look | Magnific

Primera opción

Para esta primera idea traemos un conjunto en color verde oliva un poco amarillento, ideal para el verano. La parte de arriba es un top sin mangas y con un volante a la altura del pecho, y la parte de abajo es una falda larga hasta los tobillos.

Total look de Zara | Zara

Lo más destacable de este conjunto es el estampado veraniego, con palmeras y conchas marítimas bordadas en blancos y negros y con también bordados perforados, que le dan ese toque playero y veraniego que no puede faltar en un look boho.

Segundo conjunto

Para el segundo look boho chic de Zara tenemos este conjunto más holgado también compuesto por un top y una falda. En este caso, la parte de arriba del total look es en escote halter, con un escote triangular precioso.

Total look de Zara | Zara

Lo más interesante de esta opción es el estampado paisley en azul, un color muy veraniego que, para esta época del año, es una de las mejores apuestas. Además, la falda cuenta con un cinturón, un complemento perfecto que eleva cualquier estilismo.

Tercera idea

Este tercer estilismo es un poco más especial, puesto que está formado por una falda asimétrica con una caída preciosa y un top con aberturas, bordados perforados y apretado al tronco.

Total look de Zara | Zara

El color del total look es blanco, un acierto total para los meses de calor. Esta opción es perfecta para lucir en una noche de verano, para un plan romántico o para ir a tomar algo con tus amigas.

El cuarto total look

Si te gustan los colores para vestir y tu estilo es totalmente luminoso, esta es tu opción perfecta. Se trata de un conjunto a rayas super colorido, siendo el naranja amarillento el protagonista.

Total look de Zara | Zara

Para la parte de arriba encontramos un top que recoge el pecho, es holgado por la parte del tronco y se ata al cuello con un tirante fino. Para la parte de abajo, en este caso, contamos con un pantalón que sigue el mismo patrón de colores.

La quinta alternativa

Esta propuesta consiste en un conjunto también colorido pero con tonos un poco más pastelosos. Compuesto por un top con cuello, sin mangas y con aberturas frontales, y una falda larga con movimiento, es una opción perfecta para ir a ver el atardecer y luego ir a cenar.

Total look de Zara | Zara

Lo más especial sobre este conjunto es que cuenta con un patrón perfecto de bordados perforados y tiras lenceras, que, sin lugar a dudas, elevan las prendas a otro nivel. Y es que lo más divertido y fascinante de las piezas de ropa siempre está en los pequeños detalles.

Propuesta número seis

Muy parecida a la anterior, os presentamos este conjunto de dos piezas en blanco ibicenco total. El top y la falda son muy similares a las piezas del total look anterior, lo único que el acabado inferior son volantes, ideales para dar énfasis a ese toque veraniego.

Total look de Zara | Zara

Además, en este caso únicamente encontramos el patrón de bordados perforados, cumpliendo con el máximo tópico de las prendas blancas veraniegas de las Islas Baleares. No hay duda de que esta alternativa es la idónea si tu plan incluye ir a la playa.

Última sugerencia

Como última propuesta para esta sección de conjuntos de estilo boho chic, os traemos algo un poco más diferente. Se trata de un top de tirante fino y muy holgado que va a juego con un pantalón largo bombacho, otra super tendencia del momento.

Total look de Zara | Zara

Además, el estampado es paisley en negro, una tendencia boho combinada con el color de la elegenacia suprema. Es la apuesta perfecta para una cena de verano en un buen restaurante, en tendencia y muy sofisticada.

Así pues, con estas ideas de total looks que os hemos presentado de Zara, seguro que encuentras alguna opción que se adecue a tu estilo. Y es que con cualquiera de estos conjuntos serás tendencia máxima, seguro que todos te preguntan de dónde es el look.