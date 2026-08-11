Telma Ortiz, la hermana de la reina Letizia, emociona con un firme mensaje sobre las crisis humanitarias

Telma Ortiz fue una de las voces destacadas de la Gala Starlite Occident 2026, celebrada en Marbella, donde aprovechó para lanzar un mensaje de compromiso con las personas afectadas por situaciones de emergencia. La economista participó en el evento como representante de CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y puso especialmente el foco en Venezuela.

Durante su intervención, quiso ir más allá de la ayuda que se da en los primeros momentos de una catástrofe. Según explicó, la atención suele concentrarse en la emergencia mientras está presente en los medios, pero las necesidades de los afectados continúan una vez que esa cobertura desaparece.

Telma Ortiz Starlite | Gtres

La hermana de la reina Letizia, que cuenta con 14 años de experiencia vinculada a la ayuda humanitaria, defendió así la necesidad de apostar por proyectos a largo plazo que permitan recuperar los territorios afectados y ofrecer nuevas oportunidades a sus habitantes.

Su discurso también estuvo marcado por una llamada a la responsabilidad y a la transparencia en la gestión de las donaciones. En este sentido, destacó que cada contribución debe tener un impacto real y traducirse en mejoras para las personas que más lo necesitan.

El fondo presentado durante la gala, impulsado junto a Unidos en Red y Venezuela Sin Límites, busca precisamente apoyar este proceso de recuperación. Telma cerró su intervención reivindicando que la solidaridad debe convertirse en acciones capaces de generar un futuro más estable y esperanzador.