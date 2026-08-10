Blanca Romero ha vivido este lunes uno de los momentos más dolorosos de su vida. La actriz ha acudido al tanatorio de Gijón para despedir a su padre, Rafael Romero, fallecido este domingo a los 81 años tras varios meses de preocupación por su estado de salud.

Las primeras imágenes de Blanca tras conocerse la triste noticia muestran a la actriz saliendo del tanatorio visiblemente afectada por la pérdida. La intérprete ha querido agradecer el cariño y el apoyo que está recibiendo por parte de todas las personas que se han interesado por ella y por su familia en estas momentos tan complicados.

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Tanto el velatorio como la posterior incineración se celebrarán en la intimidad, siguiendo los deseos de la familia.

En estos duros momentos, Blanca ha querido compartir públicamente su dolor a través de sus redes sociales. La actriz ha publicado un emotivo mensaje en el que recuerda la figura de Rafael y el importante papel que desempeñó en su vida y en la de sus hijos: "Te vamos a echar tanto de menos vuela alto torero Luci y Martín no solo pierden al mejor abuelo del mundo también pierden a un padre. Gracias por todo papá sin tu ayuda habría sido imposible. Te quiero mucho hasta siempre", ha escrito.

Unas palabras con las que Blanca se despide de su padre y pone en valor el vínculo que mantenía con sus nietos, Lucía y Martín.