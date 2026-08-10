LE DEDICA UN EMOTIVO MENSAJE EN REDES
Blanca Romero, rota de dolor, acude al tanatorio para despedir a su padre
Blanca Romero ha acudido al tanatorio de Gijón tras el fallecimiento de su padre, Rafael Romero, a los 81 años. La actriz también ha querido despedirse de él públicamente a través de sus redes sociales.
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Blanca Romero ha vivido este lunes uno de los momentos más dolorosos de su vida. La actriz ha acudido al tanatorio de Gijón para despedir a su padre, Rafael Romero, fallecido este domingo a los 81 años tras varios meses de preocupación por su estado de salud.
Las primeras imágenes de Blanca tras conocerse la triste noticia muestran a la actriz saliendo del tanatorio visiblemente afectada por la pérdida. La intérprete ha querido agradecer el cariño y el apoyo que está recibiendo por parte de todas las personas que se han interesado por ella y por su familia en estas momentos tan complicados.
Tanto el velatorio como la posterior incineración se celebrarán en la intimidad, siguiendo los deseos de la familia.
En estos duros momentos, Blanca ha querido compartir públicamente su dolor a través de sus redes sociales. La actriz ha publicado un emotivo mensaje en el que recuerda la figura de Rafael y el importante papel que desempeñó en su vida y en la de sus hijos: "Te vamos a echar tanto de menos vuela alto torero Luci y Martín no solo pierden al mejor abuelo del mundo también pierden a un padre. Gracias por todo papá sin tu ayuda habría sido imposible. Te quiero mucho hasta siempre", ha escrito.
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Unas palabras con las que Blanca se despide de su padre y pone en valor el vínculo que mantenía con sus nietos, Lucía y Martín.
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