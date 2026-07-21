De Lamine Yamal e Inés García a Gavi y Ana Pelayo: las fotos más románticas del Mundial 2026

Lamine Yamal e Inés García se han convertido en una de las parejas más observadas de este Mundial. Tras el triunfo de España, la influencer ha bajado al césped para abrazar y besar al futbolista, con quien también ha posado junto a la Copa del Mundo rodeada por el confeti de la celebración.

Inés ha compartido varias fotografías de este momento y le ha dedicado un romántico mensaje: "Lo conseguiste. Enhorabuena, mi amor, eres campeón del mundo". Lamine no ha tardado en responder públicamente con un cariñoso "Te amo, mi amor", confirmando una vez más lo consolidada que está su relación.

Gavi y Ana Pelayo también han protagonizado algunas de las imágenes más emotivas de la celebración. La joven ha posado junto al centrocampista y el trofeo y ha reconocido lo orgullosa que se siente de él. "El destino recompensa a quien nunca deja de creer", ha escrito antes de recordarle que se merece todo lo que ha conseguido.

Pedri y Alejandra Dorta tampoco han podido contener la emoción. Aunque ambos siempre han intentado mantener su relación en un discreto segundo plano, esta vez han compartido un vídeo en el que han aparecido abrazándose y besándose pocos minutos después del pitido final.

Nico Williams ha celebrado la victoria junto a Ainhi García, que ha recordado en su publicación a Bimba, la mascota de la pareja, y el complicado año que han atravesado. La joven ha acompañado al futbolista durante el campeonato y ha estado a su lado en uno de los momentos más importantes de su carrera.

Marc Cucurella, por su parte, ha festejado el título con Claudia Rodríguez y los tres hijos que tienen en común: Mateo, Río y Bella. La creadora de contenido ha presumido de familia y ha compartido varias imágenes junto al jugador y la Copa del Mundo.

Otro de los momentos más románticos lo han protagonizado Borja Iglesias y María Valero con un beso de película sobre el césped. La influencer ha celebrado que ya son campeones del mundo y el futbolista ha reconocido que lo vivido ha sido una auténtica "locura", además de declararle públicamente cuánto la quiere.