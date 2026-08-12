Paula Echevarría se recupera "poco a poco" tras la muerte de su padre: "Todo tan igual y todo tan distinto"

Hace apenas dos semanas, Paula Echevarría decía adiós a uno de los pilares de su vida: su padre, Luis Echevarría Muñiz, fallecido en Gijón a los 76 años. Un golpe desolador para la actriz, que en estos difíciles momentos se ha visto profundamente arropada por su círculo más íntimo, con constantes muestras de cariño que van desde Poty Castillo hasta Sara Carbonero.

Tras el funeral, la intérprete ha decidido refugiarse en su Asturias natal junto a su pareja, Miguel Torres, y sus dos hijos, Daniella y Miki. Desde allí, busca reencontrarse consigo misma y sanar "poco a poco" la profunda huella que ha dejado la ausencia de su progenitor.

"El mar que me cura y me limpia"

"Hacer deporte, rodearme de mi manada, empezar a abrir el estómago comiendo rico, la playa de mi pueblo, la playa de mi vida, sumergirme en el mar que me cura y me limpia, buscar entre recuerdos…", explicaba la protagonista de Velvet en un emotivo carrusel en su muro de Instagram donde muestra cómo transcurren sus días en Candás.

Paralelamente, a través de sus historias de Instagram, la actriz compartía un breve vídeo caminando a la orilla del agua acompañado de un texto con mucho significado: "Todo tan igual y todo tan distinto". Una reflexión cargada de nostalgia que sintetiza a la perfección el proceso de duelo en el que se encuentra inmersa.

Story de Paula Echevarría | Instagram

Compañeras de profesión y amigas como Edurne, Marta Hazas, Andrea Molina o Maribel Verdú no han tardado en reaccionar a la publicación, llenando la sección de comentarios de mensajes de aliento para recordarle que no está sola en este camino.

Un cumpleaños marcado por la resiliencia

El duelo ha coincidido además con una fecha de gran carga emocional. El pasado 7 de agosto, Paula celebraba su 49º cumpleaños, una cita que decidió conmemorar de forma íntima, rodeada de flores, globos y sus seres queridos.

"Cumplo 49 años en un momento difícil y con mucho dolor", confesaba en sus redes sociales. Sin embargo, haciendo gala de una admirable lección de resiliencia, quiso poner el foco en el agradecimiento: "Si miro un poco más allá del dolor, veo la realidad… Veo a mi madre, a mis hijos, a mi chico, a mi hermano, mis sobrinas, mi cuñada, mis tíos, mis amigos… Veo que tenemos salud, que estamos muy bien acompañados y veo una vida por delante para disfrutar y vivir".

Una lección de entereza y madurez que concluyó con un sincero homenaje al hombre de su vida: "Gracias vida. A pesar de este golpe, gracias por haberme dado al mejor padre y haberme dejado disfrutarlo tanto estos 49 años".