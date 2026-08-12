Paz Vega recupera su icónico corte pixie en plena nueva etapa tras su divorcio de Orson Salazar

Paz Vega es una mujer polifacética, y no únicamente en el aspecto laboral, en el cuál su profesión requiere mil habilidades distintas y diferentes versiones de sí misma. Pero, en este artículo, de lo que estamos hablando no es de su faceta como actriz, sino de los cortes de pelo que tanto la caracterizan.

Y es que hemos conocido a Paz Vega con muchas versiones de cortes de pelo: melena larga, corta, con capas, con rizos, flequillos… No hay look que se le resista, puesto que todo lo que se haga la sevillana en la melena le queda bien.

Así pues, en este artículo te contamos todos los detalles sobre el nuevo look de Paz Vega y el motivo por el cual ha optado por este cambio. Esta vez, ha decidido volver a uno de los cortes más icónicos que ha lucido nunca: el pixie, una versión del corte garçon.

Un momento complicado

Aunque la sevillana ha afirmado que se encuentra "muy bien", no están siendo momentos fáciles para la actriz. Y es que tras el divorcio con Orson Salazar el pasado mes de abril, con quien llevaba 25 años y tiene 3 hijos en común, Paz está ante su primer verano soltera.

Ante la prensa de Europa Press ha confesado que lo está pasando bien en su primer verano como mujer divorciada: "Muy bien, todo muy bien, trabajando mucho y muy bien, contenta", ha sentenciado ante las cámaras.

Además, también se le ha juntado la dura separación con la deuda de 1,8 millones de euros a Hacienda, de la cual ella misma ha afirmado que "eso se está solucionando".

Paz Vega | Gtres

Entonces, Paz Vega está viviendo un momento de cambios personales que, como no podía ser de otra manera, ha querido acompañar de un espectacular cambio de look. Porque si hay una reina de los cortes de pelo, esta es la actriz sevillana.

Más sobre el corte

Ha sido la propia actriz quien actualizó su cambio de look a través de un vídeo compartido en su perfil de Instagram, con un mensaje detallando su sesión de peluquería: "Y decidió cortárselo…".

Este nuevo look pertenece a los cortes garçon, una melena corta de estética masculina, una tendencia que tuvo mucho éxito en los años 60 y que actualmente, cada poco tiempo vuelve a resurgir como moda del momento.

Paz Vega | Gtres

En el caso concreto de la actriz, es un pelo pixie, puesto que el corte es más apurado, sin capas demasiado largas en la parte superior. Aunque sea un corte muy cómodo de llevar, sí que es más complicado de mantener, puesto que se tienen que ir haciendo retoques de largo cada pocas semanas.

De hecho, Paz Vega ha contado ante las cámaras de Europa Press que este cambio de look tan chic y divertido es "para estar fresquita para el verano", puesto que está haciendo muchísimo calor.