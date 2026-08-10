Carlota, la hija de Melendi, sorprende con su aparición junto al cantante y Julia Nakamatsu: su primer posado familiar

La ciudad de Marbella se ha transformado, una vez más, en el epicentro de los rostros conocidos. Y es que, ayer día 9 de agosto, se celebró la 17 edición de la Gala Starlite Occident, la cual reunió a muchos famosos del panorama español actual.

Los anfitriones de la velada de este año han sido Sandra García-Sanjuan y Antonio Banderas, y los presentadores de la Gala Valeria Mazza, ex modelo argentina, y Bertín Osborne, presentador y cantante que ha retomado sus compromisos laborales tras un difícil episodio de salud.

Pero, sin lugar a dudas, una de las presentes que más llamó la atención en la alfombra roja del acto benéfico fue Carlota Melendi, hija del cantante. La joven asistió al evento junto a su padre, Ramón Melendi, y su pareja, Julia Nakamatsu, con quien Carlota también tiene una estrecha relación.

Así pues, en este artículo te contamos todos los detalles sobre el posado ante las cámaras de Carlota Melendi, además de explicarte un poco más sobre esta 17 edición de la gala benéfica Starlite, que recauda fondos para proyectos educativos, sanitarios y sociales.

La aparición de Carlota Melendi

Michael Buble, Victoria Federica de Marichalar o Carmen Lomana son algunos de los rostros que protagonizaron el photocall, aunque, como ya hemos nombrado anteriormente, fue Carlota Melendi, hija del cantante, quien recibió toda la atención de las cámaras.

Acompañada de su padre y de su esposa, posaron, los tres juntos, en muy buena sintonía. Además, la joven, que su profesión ha derivado a ser creadora de contenido, también ha compartido un carrusel en su perfil de Instagram, en el cuál hay una foto junto a Julia Nakamatsu.

Melendi, Carlota Melendi y Julia Nakamatsu | Gtres

Para la ocasión, Carlota lució un vestido muy elegante firmado por Roberto Cavalli. La prenda destaca, sobre todo, por la forma de triángulos que separaba la parte de arriba del vestido con la falda.

Sin lugar a dudas, la espalda al descubierto, el escote y la caída del vestido no pasaron desapercibidos. Además, la influencer complementó el look con unos pendientes en diseño de cadena de Isabel Marant y un recogido.

Más sobre la gala

El dress code de la noche era Hippie Retro Glam, y trasladó a los invitados al espíritu Peace and Love de los años 60 y 70. La decoración y los looks estuvieron marcados por este movimiento, convertido en un símbolo de paz, solidaridad, convivencia y esperanza, valores que la organización ha querido reivindicar en un momento especialmente necesario.

Melendi, Carlota Melendi y Julia Nakamatsu | Instagram

Y es que la Gala Starlite Occident lleva 17 años demostrando que la cultura, la música y la solidaridad pueden ir de la mano. Convertida ya en una de las citas benéficas más importantes del verano marbellí, la gala recauda fondos para impulsar proyectos que ofrecen oportunidades de desarrollo, formación e inclusión a personas y comunidades en situación de vulnerabilidad.