Sheila Casas se compara con Aitana Sánchez-Gijón tras su relación con Escassi: "Solo se critica a la mujer"

Las imágenes del supuesto romance entre Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias que ha publicado recientemente la revista Lecturas han causado un gran revuelo mediático.

Sin duda, de confirmarse la noticia, se trataría de una de las parejas más sorprendentes en España de este 2026, aunque por ahora ninguno se ha pronunciado y la actriz solo se ha mostrado esquiva con la prensa cuando ha sido preguntada por ello.

Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias | Gtres

Sin embargo, numerosos compañeros de profesión han reaccionado a esta relación y, entre las opiniones que están llegando, Sheila Casas ha compartido la suya durante el último concierto de Rosalía en Madrid.

La hermana de Mario y Óscar Casas de hecho ha comparado la situación con la suya cuando salió a la luz su noviazgo con Álvaro Muñoz Escassi.

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas | Gtres

"Lo hemos visto todos, pero a mí me parece fenomenal. La verdad que el amor no tiene edad, no tiene color, no tiene raza, no tiene sexo", ha comentado Sheila a Europa Press antes de denunciar las críticas que reciben muchas mujeres. "Pero además me parece muy curioso, eso sí me llama la atención, que solo se critica a la mujer. Cuando te llevan más años, cuando llevas más años... ¿Por qué? Únicamente siempre es la mujer".

Sheila Casas en el concierto de Rosalía | Europa Press

Además, ha señalado que en su caso le ocurrió lo mismo, haciendo referencia a la diferencia de edad que tenía con el jinete: "Que me lleva 14 años y era como: 'Mira, está con un hombre más mayor, ¿qué le pasa?'. Y ahora también pasa con la mujer, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? O sea, ¿por qué solo, únicamente, se critica a la mujer? No lo entiendo".

"Yo creo, además, que es una sociedad machista, pero tampoco entiendo muy bien el machismo, porque al final... Es que no sé cuál es el enfoque, la verdad, y además suele ser muchas veces nuestra visión hacia la mujer, somos nosotras mismas las que nos criticamos. Pero bueno, yo les deseo lo mejor y que sean muy felices", ha terminado por reflexionar la actriz.