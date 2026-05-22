TERCERA EDICIÓN DEL FESTIVAL
Alfombra roja de Lola Lolita Land 2026: de Dulceida a María Pombo, todos los looks de los invitados VIP
Lola Lolita Land, el espacio temático inspirado en el universo de la creadora de contenido, ha abierto las puertas de su tercera edición este 22 de mayo en San Sebastián de los Reyes con una gran inauguración repleta de influencers, celebrities y rostros televisivos.
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Lola Lolita lo ha vuelto a hacer y este 22 de mayo ha inaugurado la tercera edición de Lola Lolita Land, su festival temático, celebrado en esta ocasión en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Si en 2024 y 2025 las temáticas fueron sobre la feria y los parques acuáticos, respectivamente, este 2026 cuenta con un ambiente circense con el que Lola Lolita ha vuelto a triunfar.
Y es que, la influencer, una de las figuras mediáticas más relevantes de España, ha trascendido las redes sociales, llevándola a participar en programas de televisión de máxima audiencia como El desafío o Mask Singer, de Antena 3.
Además, Lola Lolita, la reina de las views de nuestro país, estrenó Pyjamada, su docurreality de Flooxer en el que abre las puertas de su casa para mostrar su lado más personal junto a invitados famosos y seres queridos.
En cuanto a Lola Lolita Land 2026, por su alfombra roja han desfilado personalidades de las redes y la televisión, artistas y creadores de contenido que han lucido sus mejores looks para la ocasión, como te mostramos a continuación.
Lola Lolita
Sofía Surferss
Alonso López y Lola Lolita
Carmen Lomana
Alma Cortés
Aless Gibaja
Roberto Brasero
Dulceida
Daniela Meroño
María Pombo
Carlota Boza
Yolanda Ramos
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