Alfombra roja de Lola Lolita Land 2026: de Dulceida a María Pombo, todos los looks de los invitados VIP

Lola Lolita lo ha vuelto a hacer y este 22 de mayo ha inaugurado la tercera edición de Lola Lolita Land, su festival temático, celebrado en esta ocasión en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Si en 2024 y 2025 las temáticas fueron sobre la feria y los parques acuáticos, respectivamente, este 2026 cuenta con un ambiente circense con el que Lola Lolita ha vuelto a triunfar.

Y es que, la influencer, una de las figuras mediáticas más relevantes de España, ha trascendido las redes sociales, llevándola a participar en programas de televisión de máxima audiencia como El desafío o Mask Singer, de Antena 3.

Además, Lola Lolita, la reina de las views de nuestro país, estrenó Pyjamada, su docurreality de Flooxer en el que abre las puertas de su casa para mostrar su lado más personal junto a invitados famosos y seres queridos.

En cuanto a Lola Lolita Land 2026, por su alfombra roja han desfilado personalidades de las redes y la televisión, artistas y creadores de contenido que han lucido sus mejores looks para la ocasión, como te mostramos a continuación.

Lola Lolita

Lola Lolita en Lola Lolita Land | Gtres

Sofía Surferss

Sofía Surferss en la alfombra roja de Lola Lolita Land | Gtres

Alonso López y Lola Lolita

Alonso López y Lola Lolita en la alfombra roja de Lola Lolita Land | Gtres

Carmen Lomana

Carmen Lomana en la alfombra roja de Lola Lolita Land | Gtres

Alma Cortés

Alma Cortés en la alfombra roja de Lola Lolita Land | Gtres

Aless Gibaja

Aless Gibaja en la alfombra roja de Lola Lolita Land | Gtres

Roberto Brasero

Roberto Brasero en la alfombra roja de Lola Lolita Land | Gtres

Dulceida

Dulceida en la alfombra roja de Lola Lolita Land | Gtres

Daniela Meroño

Daniela Meroño en la alfombra roja de Lola Lolita Land | Gtres

María Pombo

María Pombo en la alfombra roja de Lola Lolita Land | Gtres

Carlota Boza

Carlota Boza en la alfombra roja de Lola Lolita Land | Gtres

Yolanda Ramos