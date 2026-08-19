Sara Carbonero, tras superar un exigente reto físico después de una etapa complicada: "Solo yo sé lo que significa"

Tras un inicio de año muy duro, Sara Carbonero ha tomado conciencia de la importancia de disfrutar cada instante y exprimir la vida al máximo. Y así lo está demostrando en el viaje en pareja que se encuentra realizando por Ecuador. La periodista y el empresario canario Jota Cabrera han continuado su ruta por el país suramericano y se han adentrado de lleno en el Pacífico Sur para descubrir la segunda reserva marina más grande del planeta: las islas Galápagos.

Hace apenas unas horas, Sara ha compartido varias historias con sus seguidores de Instagram en las que no ha podido ocultar su emoción al ver de cerca al que ha calificado como el "animal más bonito del mundo", el león marino, descansando plácidamente sobre la arena blanca. Tampoco han faltado los momentos mágicos en alta mar al navegar en lancha rodeada de delfines saltando a su lado. "Qué auténtica maravilla", ha afirmado fascinada.

Story de Sara Carbonero | Instagram

Un reto con un enorme significado personal

Pero sus primeras horas en el archipiélago no solo han sido de descanso, sino también de pura aventura. Tal y como ha mostrado en sus redes sociales, la pareja ha combinado actividades acuáticas con una intensa jornada de senderismo que ha puesto a prueba su resistencia y su forma física.

"Hoy, después del kayak y el snorkel, hicimos una ruta de tres horas caminando sobre rocas. Solo yo sé lo que significa haberlo conseguido". Así ha escrito la periodista visiblemente orgullosa tras comprobar la respuesta de su cuerpo ante semejante esfuerzo.

Story de Sara Carbonero | Instagram

Acto seguido, ha publicado otra story con una palabra que ha resumido a la perfección el sentido de todas estas vivencias para ella: "La vida".

Story de Sara Carbonero | Instagram

Recuperada tras su ingreso hospitalario

Aunque no lo ha verbalizado de forma explícita, resulta fácil comprender la enorme trascendencia que ha tenido para Sara completar una caminata de tres horas sobre terreno irregular tras haber estado remando y nadando previamente.

Cabe recordar que el pasado mes de enero la periodista tuvo que ser ingresada de urgencia en Lanzarote mientras disfrutaba de unos días de desconexión en la isla. Aunque prefirió no dar detalles concretos sobre el diagnóstico, sí quiso compartir de manera transparente el proceso de su recuperación con su comunidad.

En un post de Instagram, donde expresaba lo mucho que saboreaba el regreso a la cotidianidad, confesó que se cansaba bastante al subir escaleras, dejando entrever el impacto físico que había dejado en su organismo ese problema médico. Un mal trago que hoy ha quedado definitivamente atrás, dando paso a una Sara fuerte, renovada y dispuesta a seguir acumulando recuerdos imborrables en el paraíso.