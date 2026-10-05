De la colada a la pizza: las novedades de Mercadona que merece la pena tener en el radar

La cadena de supermercados continúa incorporando productos a sus lineales para ampliar su oferta y sorprender a sus clientes. Desde soluciones prácticas para la limpieza hasta nuevas opciones para los amantes del café, los más golosos o quienes buscan resolver una comida en pocos minutos, repasamos algunas de las novedades de Mercadona que tienes que fichar.

El aliado para conseguir una colada impecable

Si hay una tarea doméstica que necesita un buen aliado, esa es la colada. El percarbonato con bicarbonato de Bosque Verde combina en un mismo producto dos ingredientes de sobra conocidos.

Percarbonato con bicarbonato | Mercadona

Su poder blanqueador, junto con su capacidad para ayudar a eliminar manchas y neutralizar olores, lo convierte en una opción a tener en cuenta para mantener nuestras prendas blancas y con esa sensación de ropa recién lavada.

Un café origen Perú para empezar el día

Los amantes del café tienen una nueva variedad que descubrir. Se trata de las cápsulas de café Perú de Hacendado, elaboradas con café de tueste natural de Perú y caracterizadas por su sabor y aroma intensos.

Café Perú | Mercadona

Una propuesta pensada para disfrutar del café solo y apreciar su sabor, aunque también podemos combinarlo con nuestra leche favorita para conseguir una taza más suave y cremosa. ¿Te apetece?

Un toque ácido para los más golosos

Si eres de los que prefieren los dulces con un punto ácido, las nuevas Jelly Beans Ácidas pueden convertirse en uno de esos pequeños caprichos difíciles de resistir.

Jelly Beans Ácidas | Mercadona

Estas grajeas de colores surtidos combinan un exterior crujiente con un interior más blandito y un toque ácido que aporta un contraste diferente. Además, cuentan con un precinto de garantía que ayuda a conservarlas en mejores condiciones una vez abierto el envase.

Las clásicas Rebuenas se reinventan con chocolate blanco

Las Rebuenas son ya un clásico entre las galletas de Hacendado, pero ahora llegan con una nueva combinación pensada para los amantes del chocolate blanco.

Rebuenas choco blanco | Mercadona

Las Rebuena sabor Choco Blanco mantienen el formato maxi de las clásicas, pero con una galleta de cacao con relleno de chocolate blanco. Una nueva versión que promete conquistar a los más golosos y que resulta perfecta para acompañar el café o disfrutar de un capricho dulce en cualquier momento del día.

Una barrita crunchy inspirada en los Chocodays

Para quienes siempre llevan algo para picar, Mercadona incorpora también una nueva opción que promete conquistar a los que adoran las texturas crujientes. Se trata de la Barrita Avellana Cacao, una barrita muy crunchy hecha con Chocodays de Mercadona con un toque de avellana.

Barritas avellana cacao | Mercadona

Se presenta en una caja de seis unidades, envueltas individualmente, por lo que resulta muy práctica para llevar al trabajo, de excursión o simplemente tener a mano cuando apetece un pequeño capricho.

Un zumo tropical para tomar bien fresquito

Si lo tuyo son los sabores tropicales, esta novedad merece hacerse un hueco en tu nevera. El Zumo Tropical de Mercadona está elaborado con zumo 100% exprimido de uva, naranja, piña, mango y maracuyá.

Zumo tropical | Mercadona

Se presenta refrigerado y en formato de un litro, una combinación perfecta para quienes buscan una bebida con un sabor afrutado y tropical, que se puede disfrutar bien fresquita en cualquier momento del día.

Un postre de soja con caramelo

¿Quién ha dicho que no podemos darnos un capricho dulce después de comer? El postre de soja con caramelo combina una base elaborada a partir de bebida de soja con el toque dulce del caramelo.

Soja Caramelo | Mercadona

Una opción diferente para quienes disfrutan descubriendo nuevos sabores y buscan ese pequeño momento dulce para terminar una comida o darse un capricho en cualquier momento del día.

La pizza Tex Mex que resuelve una cena en pocos minutos

Y cerramos este repaso con una novedad para quienes quieren disfrutar de una pizza con personalidad sin complicarse demasiado. La Pizza Tex Mex de Hacendado llega cargada de sabor gracias a una combinación de pollo marinado, pimientos, maíz, queso cheddar y otros ingredientes.

Pizza Tex-Mex | Mercadona

Es una pizza fresca cocida en horno de piedra y, como el resto de pizzas refrigeradas, prepararla es muy sencillo: basta con seguir las instrucciones de cocción que aparecen en el envase para conseguir una textura y un sabor perfectos.

Si después de descubrir estas ocho novedades, te quedas con ganas de conocer más productos de Mercadona que quieras probar y disfrutar, descúbrelos aquí.