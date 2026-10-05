Miranda Rijnsburger cumple 61: de su flechazo con Julio Iglesias a su íntima boda 20 años después

Miranda Rijnsburger celebra hoy su 61º cumpleaños manteniendo la elegancia y discreción que siempre la han caracterizado. Este último año no ha sido fácil para ella, después de que a principios de este 2026 dos mujeres que trabajaban para su marido, Julio Iglesias, lo denunciaran por presuntas agresiones físicas y sexuales.

A pesar de que el matrimonio lleva años haciendo vidas por separado, ya que ambos residen en lugares distintos, lo cierto es que la exmodelo neerlandesa ha demostrado seguir apoyándole incondicionalmente.

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger | Gtres

Así fue su flechazo

Sus vidas se cruzaron en 1990 en el aeropuerto de Yakarta, en Indonesia. Al ver a Rijnsburger, que entonces trabajaba como modelo, Iglesias, que por aquel entonces era ya una estrella internacional, sintió un auténtico flechazo. El artista la invitó a uno de sus conciertos y ella aceptó.

Aunque se conocen pocos detalles sobre cómo transcurrió aquella primera cita, la velada debió de ir realmente bien, pues la modelo aceptó acompañarle durante el resto de su gira por Asia. Así, poco a poco, fueron afianzando su relación hasta mudarse juntos a Indian Creek, una exclusiva isla de Miami.

Miranda Rijnsburger y Julio Iglesias | Gtres

Siete años más tarde daban la bienvenida a su primer hijo en común, Miguel Alejandro, al que le seguirían Rodrigo, nacido en 1999; las gemelas Victoria y Cristina, en 2001; y finalmente Guillermo, en 2007. Un total de cinco hijos que se sumaron a los tres que ya tenía el artista de su primer matrimonio con Isabel Preysler: Chábeli, Julio José y Enrique Iglesias.

Miranda Rijnsburger y sus hijos | Gtres

Su boda íntima

A pesar de haber consolidado su relación y formado una familia numerosa, la pareja no pasó por el altar hasta el año 2010, exactamente dos décadas después de iniciar su noviazgo. Lo hicieron en la más estricta intimidad y huyendo de los focos, tal y como siempre ha preferido Miranda. Su enlace se celebró el 24 de agosto de 2010 en Marbella con la única presencia de sus cinco hijos en común, dos testigos y dos empleados de la familia.

La ceremonia religiosa tuvo lugar en la parroquia de la Virgen del Carmen y estuvo oficiada por el padre Luis de Lezama.

Uno de los detalles que trascendió fue que Miranda lució dos vestidos blancos de Oscar de la Renta, amigo personal del cantante y socio empresarial. El novio vestía también de blanco, con pantalón de algodón y camisa de lino, y los niños llevaron conjuntos del mismo tono. Tras la ceremonia, la celebración continuó en la finca que el intérprete posee en las proximidades de Marbella, donde disfrutaron de una cena íntima y del tradicional pastel nupcial.