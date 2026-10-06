Olivia Molina, sobre el embarazo de su prima Andrea y la emoción de los futuros abuelos, Lydia Bosch y Micky Molina

Ayer, lunes 5 de octubre, se celebró la premiere de Arriba Tutto en Madrid, una película española de Jose Mota. En el photocall fueron muchos los rostros conocidos que fueron fotografiados, pero fue uno el que llamó la atención por encima de todos.

Estamos hablando de Olivia Molina, protagonista de la producción y procedente del clan del mundo escénico Molina, en el cual encontramos a su madre Ángela Molina o su tío Micky Molina, entre otros.

Este hilo familiar la relaciona de forma directa con su prima, Andrea Molina, hija de Lidia Bosch fruto de su relación con Micky. Conocida como Andy, está esperando un bebé, un anuncio que desveló el 17 de junio a través de sus redes sociales y que la familia vive con mucha ilusión.

Así pues, en este artículo te contamos todos los detalles sobre qué ha comentado Olivia sobre el emocionante embarazo de su prima, además de repasar brevemente la vida de la actriz. ¡Vamos a ello!

Las palabras de Olivia

Tras una charla sobre la trayectoria profesional de Olivia, la prensa de Europa Press no duda en preguntar cómo se encuentra su prima Andy, embarazada de casi 7 meses: "Muy bien, sé que va todo bien y estoy muy feliz por ella", se ha pronunciado la protagonista de La Casa.

Y es que están en un punto familiar donde los miembros más jóvenes ya están afrontando nuevas etapas; como dice la periodista que entrevista a Olivia, "van creciendo las primas", a lo que la actriz responde: "Sí, sí, sí, vamos todas ahí, ¿eh?, bueno, unas más que otras, sí", añade con gracia.

Por lo que hace a los que serán abuelos, Lydia Bosch y Micky Molina, también están muy felices, emocionados de conocer a su primer nieto: "Sí, están muy contentos", afirma Olivia Molina hablando de sus tíos.

Más sobre el embarazo de Andrea

La joven de 34 años anunció que estaba embarazada con un emotivo vídeo compartido en su perfil de Instagram, en el cual le contaba a su pareja, Juan Fernández, guitarrista de Marlon, que estaba esperando un bebé con el paralelismo de una semilla que va creciendo.

En el mes de julio, en la boda de Patricia Cerezo y Kiko Gámez, enlace al cual acudió junto a su madre, Lydia Bosch, y su hermana pequeña, Ana Martín, Andy confesó ante las cámaras lo contenta y feliz que estaba, con una sonrisa de oreja a oreja que no se le borró.

Por lo que hacía a los síntomas provocados por el embarazo, afirmó que, en su caso, no estaba teniendo ninguna molestia: "No. La verdad es que llevo el segundo trimestre y todo está yendo muy bien, gracias a Dios".

Respecto a una de las preguntas más frecuentes, cuál es el sexo del bebé, Andrea lo dejó más que claro: "Lo que venga, pero que venga bien", asegurando que es lo de menos tanto para ella como para su pareja.

Lydia, la abuela de la criatura, exclamó que "estamos encantados", dejando entrever que todos los miembros de la familia han recibido la noticia con gran ilusión y que están siguiendo el proceso desde bien cerquita, con muchas ganas de conocer al nuevo miembro del clan Molina.