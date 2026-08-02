La reflexión de Sara Carbonero en su verano más difícil: "Voy a tomar un café con mi amiga la melancolía"

Sara Carbonero continúa disfrutando de unos días de descanso en Cádiz, un destino en el que ha encontrado un refugio para desconectar tras unos meses especialmente complicados. La periodista, que este año ha tenido que hacer frente a la pérdida de su madre, Goyi Arévalo, además de un nuevo bache de salud, ha vuelto a abrir su corazón con una profunda reflexión en redes sociales.

Junto a una imagen tomada bajo "los primeros rayos de sol de la mañana", Sara ha compartido un texto en el que habla del paso del tiempo, la nostalgia y la importancia de disfrutar del presente. "Voy a tomar un café con mi amiga la melancolía, que no me suelta, porque julio se nos ha ido en un suspiro", comienza escribiendo.

Con su característico estilo cercano y literario, la periodista reconoce que le cuesta despedirse del verano y del tiempo compartido con los suyos. "Tengamos la cabeza en el presente para que los días pasen lentos y disfrutemos de lo que queda hasta volver a la rutina. Sigamos llenando la mochila de recuerdos mágicos, sencillos y eternos", añade.

La publicación llega en un momento muy significativo para Sara Carbonero, que poco a poco intenta recuperar la normalidad después de uno de los años más difíciles de su vida. Un mensaje cargado de emociones con el que, una vez más, ha conectado con sus seguidores a través de unas palabras llenas de sensibilidad.