Cómo entender tu carta natal: planetas, signos y casas

La primera vez que ves una carta astral puede parecer bastante complicada. Símbolos, números, líneas que se cruzan por todas partes... y probablemente no tengas ni idea de por dónde empezar. Voy a explicarte de una forma sencilla cómo entender su significado, ya que es muy importante para ti como herramienta de autoconocimiento.

Podríamos decir que es una fotografía del cielo en el momento exacto en el que naciste. Para calcularla necesitamos la fecha, el lugar y, muy importante, la hora de nacimiento. A partir de ahí podemos conocer dónde estaban los planetas, en qué signos se encontraban y en qué zonas de la carta estaban situados. Hay tres elementos básicos que necesitas conocer para empezar a descifrarla: planetas, signos y casas.

Carta natal | Magnific

Los planetas: qué parte de ti estamos observando

Los planetas representan diferentes funciones o energías dentro de la carta. Por eso no significa lo mismo mirar dónde tienes la Luna que observar dónde está Venus, Marte o Saturno.

Por ejemplo, algunos planetas están relacionados con nuestra forma de sentir, otros con nuestra manera de comunicarnos, relacionarnos, actuar o afrontar determinadas experiencias. Cada uno nos habla de una parte diferente de nosotros.

Una forma muy sencilla de recordarlo es pensar que el planeta responde a la pregunta "¿qué?". Primero vemos qué planeta estamos interpretando y después buscamos cómo y dónde se expresa esa energía.

Los signos: cómo expresas esa energía

Aquí es donde entran los doce signos del zodiaco. Y no, en tu carta natal no tienes solamente tu signo solar.

Todos tenemos los doce signos representados en nuestra carta, aunque tengamos diferentes planetas situados en ellos. Precisamente por eso dos personas que sean, por ejemplo, Aries pueden ser completamente diferentes entre sí. El signo nos explica cómo se expresa un planeta. No se manifiesta de la misma manera una Luna en Aries que una Luna en Cáncer, igual que tampoco vivirá Venus de la misma forma una persona que lo tenga en Virgo que alguien que lo tenga en Piscis.

Por eso podemos asociar el signo con la pregunta "¿cómo?". Nos da las características con las que esa energía se manifiesta.

Carta natal | Magnific

Las casas: dónde ocurre todo esto

Y nos falta una tercera pieza fundamental: las casas astrológicas. La carta natal está dividida en doce casas, y cada una representa un área diferente de nuestra vida. Encontramos cuestiones relacionadas con nuestra identidad, el dinero y los recursos, la comunicación, el hogar y la familia, las relaciones, el trabajo, la vocación o nuestra forma de relacionarnos con los demás, entre muchas otras.

Aquí la pregunta sería "¿dónde?". Es decir, ¿en qué área de mi vida voy a experimentar con mayor claridad esa combinación entre planeta y signo?

Además, para conocer correctamente las casas, necesitamos una hora de nacimiento lo más exacta posible, porque de ella depende el Ascendente y, por tanto, la distribución de las casas de nuestra carta.

La fórmula más sencilla para empezar a leer tu carta

He hecho el vídeo que encontrarás en la portada de este artículo, donde te explico exactamente el significado de los principales planetas y cómo empezar a reconocerlos, para que puedas tenerlo a mano y consultarlo mientras miras tu propia carta natal.

No intentes entender toda tu carta de golpe. Empieza poco a poco, localiza tus planetas y fíjate en qué signo y en qué casa se encuentran. Cuando empiezas a unir esas tres piezas, es cuando esa imagen llena de símbolos empieza, por fin, a contar una historia.