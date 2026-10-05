¿ESTÁ PASANDO POR UN MAL MOMENTO ECONÓMICO?
Rosa López, sobre los rumores que aseguran que tiene problemas económicos: "Los artistas vivimos un vaivén"
Después de salir a la luz que podría estar atravesando problemas económicos, Rosa López se ha pronunciado sobre estos rumores.
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Meses después de su ruptura con Iñaki García tras seis años de relación en los que incluso llegaron a anunciar su boda, Rosa López vuelve a estar en el punto de mira por las informaciones que apuntan a que estaría atravesando un momento delicado a nivel económico y estaría en la ruina. Algo que no tardaba en negar rotundamente su entorno, asegurando que está en un gran momento profesional, que tiene numerosos proyectos, y que la mejor prueba de que no está en bancarrota es que recientemente se ha comprado una casa de campo con un gran terreno para cuidar de sus mascotas.
Especulaciones sobre las que la cantante ha hablado en exclusiva ante las cámaras de Europa Press: "Los artistas vivimos un vaivén todo el rato. Ni nunca somos pobres, ni nunca estamos en la ruina, o siempre somos pobres, o estamos en la ruina. Si yo, veo a alguien diciendo que yo estoy en la ruina, yo me quedo en la ruina todos los días" ha expresado tajante.
"Yo soy muy feliz, que es lo que le importa a la gente que te quiere, la gente que te quiere, quiere que seas feliz. Entonces, bueno, por primera vez tengo mi hogar. Espacio. Sí, la verdad es que estoy muy contenta" ha confesado. Volcada en sus proyectos profesionales tras su separación de Iñaki, Rosa ha revelado que coincidiendo con el 25 aniversario de su entrada en OT -una fecha que va a celebrar por todo lo alto- saldrá su libro de memorias.
"Se llama Rosa de qué. Me apetecía escribir un libro, es mucho más profundo. Es autobiográfico, pero de una forma experiencial, para que más adelante haya otro tipo de proyecto, que durante estos tres años se va a llegar a entender la dirección de ese libro. Vamos, es simplemente un homenaje a largo plazo a los verdaderos protagonistas que son el público. Hablo de mi vida artística, de mi vida personal, de cosas que yo creo que están fuera de rencores, de victimismos, de cosas que he aprendido, cosas que pueden servir a la sociedad. Un libro que, aunque sea autobiográfico, lucho con toda mi fuerza para que sea también un libro que sea de autoayuda, para el que lo lea. Y si Dios quiere, pues para el año que viene estará ya" ha adelantado emocionada sobre uno de sus proyectos más especiales.
Y no es el único, ya que como ha relatado, "preparando giras, conciertos y otras cosas que también querría compartir ahora pero no puedo". "Por ser artista independiente ahora puedo elegir, escaparme, ir a donde fui feliz. Estoy muy contenta porque además estamos también ahora con el 25 aniversario, que viene por ahí, no solo para mí, sino para mis compañeros, y yo, pues, lógicamente, de una manera auténtica estoy aprovechando estas circunstancias de vida, porque realmente vivimos un 25 aniversario, en primera persona, pero los protagonistas son la gente, entonces, he visto factible, y que me apetecía muchísimo escribir un libro".
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