La reacción de Bárbara Rey al coincidir con la infanta Elena en un estreno

El nombre de Bárbara Rey estará para siempre ligado al del rey Juan Carlos I debido a la relación extramatrimonial que compartieron y que acabó convirtiéndose en voz pópuli. Por eso, que la actriz y la infanta Elena coincidieran recientemente en el estreno de una película en Madrid captó de inmediato la atención de los medios presentes.

La hija mayor del emérito huyó de la prensa cuando fue preguntada por Bárbara. En cambio, la exvedette no tuvo reparos en atender a los micrófonos para aclarar que no la había visto, pero que, de haber coincidido, "le habría mandado saludos". No obstante, Bárbara aseguró ser consciente de la situación y puntualizó que tampoco puede "forzar a una persona que se pueda sentir en un momento incómoda".

Bárbara Rey en el estreno de una película | Europa Press

Preguntada sobre si cree que la hermana del rey Felipe VI le habría devuelto el saludo, Bárbara afirmó que sí, argumentando que "es una mujer alegre y campechana". Sin embargo, decidió no seguir divagando al respecto, señalando que prefiere no hablar de la vida de los demás y mantenerse en un plano discreto.

Así comenzó su historia con Juan Carlos I

En una entrevista reciente con El Mundo, Bárbara Rey explicó que su relación con don Juan Carlos comenzó "porque él se empeñó". Según sus palabras, el emérito la llamó incansablemente hasta que empezaron a hablar a diario y él la cortejó. "Antes de conocernos, era como si fuéramos casi novios", explicó.

A pesar de ser consciente del contexto en el que se adentraba, la actriz terminó aceptando el romance excusándose en "su juventud" y en la dificultad de la situación: "Tienes que tener el valor de decir que no al hombre más poderoso del país".

Bárbara Rey | Gtres

Cómo se siente actualmente respecto a esa etapa

En esa misma entrevista, Bárbara reflexionó sobre cómo vivió aquellos años en contraste con su dura situación personal. Explicó que cuando su exmarido Ángel Cristo la maltrató, ella esperaba que un hombre con el poder político y económico del rey hubiese hecho algo por la mujer con la que estuvo tantos años.

"Me sentí muy utilizada, sí. Sexual y personalmente", lamentó la actriz al recordar esa etapa de su vida.