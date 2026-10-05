Macarena Aragón, hija de Emilio Aragón, se casa con Fran Utrera Antón: los detalles de su romántica pedida de mano

El clan Aragón se encuentra en un buen momento, en el que solo hacen que recibir noticias dulces y emocionantes en el ámbito familiar. Y es que, el 26 de octubre del año pasado, Nacho y Bea dieron la bienvenida a su hijo, Pelayo, que está a punto de cumplir el año.

Pero eso no es todo, y es que este verano, la mediana de los hermanos, Macarena, se ha mostrado, a través de sus redes sociales, más enamorada que nunca. Ha compartido muchas imágenes y vídeos con Francisco Utrera Antón, su pareja desde hace más de dos años.

Además, con un emotivo vídeo de pedida, han anunciado que se casan: "Que alguien me pellizque. Nosotros. Y todo lo que viene. Francisco, ni en mis mejores sueños… Sí quiero. A ti, a nosotros y a todo lo que venga. Mil millones de veces sí", ha escrito Macarena en la publicación.

En este artículo te contamos todos los detalles sobre cómo fue la pedida de mano, todo lo que sabemos sobre su relación y quién es Francisco. ¡Vamos a ello!

La pedida

Con un grito a los cuatro vientos diciendo "¡Si, quiero!", es como empieza el vídeo de la pedida de matrimonio. Y es que la pareja muestra, a todos sus seguidores, como fue el original y romántico momento, casi de película.

Macarena llega a la playa una hora después que su ya prometido. Y es que Fran, conocido como Paco para los amigos, escribió en la arena de la playa la pregunta: "¿Quieres casarte conmigo?", acompañado de un picnic para disfrutar del atardecer.

Una vez preparado, llamó a la mediana de los Aragón con una coartada perfecta: "Gorda, ¿puedes bajar un momento a Chamoso?, que me he caído en una roca y estoy un poco sangrando, bájate y me ayudas porfi", muy creíble ya que Fran es un amante de los deportes de aventura.

Un plan ideal, porque de camino a la cala, que está bastante aislada en la província de A Coruña, Macarena leyó en la distancia la pregunta, a lo que ella respondió con un fuerte grito que sí.

Al llegar a los brazos de su amado, Fran le entrega una caja con un collar en su interior, dejando de lado el anillo para hacer del momento algo más suyo. "Me encanta, me chifla, no puede ser más tu", expresa Macarena. "Sí y mil millones de veces sí, o sea, estoy en shock", añade.

Un momento único para la pareja que se dio cuando aún hacía calor, durante este verano, puesto que en el vídeo aparecen otras personas que van en bañador. Según afirma la revista Hola, fue el 19 de septiembre, marcando así el inicio de una de las bodas más esperadas para 2027.

Más sobre él y su relación

La mediana de los hermanos ha sido la última en presentar oficialmente a través de las redes sociales su versión más personal y romántica: la primogénita, Icíar, fue la primera con Hugo Rodríguez de Prada, y Nacho siguió sus pasos presentando a Beatriz Gimeno, boda que se celebró el verano pasado en Mallorca.

Macarena, por su parte, cuenta con una vida más discreta y menos expuesta a las redes sociales, puesto que no se dedica profesionalmente a ello. Fue apenas hace unos meses que empezó a compartir momentos y planes con su novio Fran, dejando claro que el amor que siente es fuerte y puro.

La pareja lleva más de dos años juntos, una relación en la que ella ha encontrado una de las cualidades que más identifica a la familia Aragón: el espíritu emprendedor. Fran, que tiene un hijo de una relación anterior, es cofundador y CEO de StoriMake, una plataforma de creación de contenido para empresas que puso en marcha hace cuatro años.

Paco es hijo de María del Carmen Antón Suanzes, conocida en su entorno como Makita, y nieto de Juan Antonio Suanzes Fernández, quien fuera marqués de Suances. El título fue suprimido tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática. Su abuelo fue, además, militar y político español y llegó a ocupar en dos ocasiones el Ministerio de Industria y Comercio, además de ser el primer presidente del Instituto Nacional de Industria.

Con raíces familiares en Galicia, este lugar se ha convertido en uno de los destinos habituales de la pareja en verano. Allí han compartido semanas de descanso que también han combinado con Mallorca, donde la familia Aragón tiene su residencia estival desde hace años.

Así pues, estaremos pendientes de todos los detalles que vayan a compartir sobre su boda, teniendo en cuenta la lista de invitados y el lugar de celebración. ¿Será en Galicia o en Mallorca?