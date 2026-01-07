Más detalles del ingreso de Sara Carbonero: sigue en la UCI tras ser intervenida de urgencia por una fuerte indisposición

No ha sido una buena entrada de año para Sara Carbonero. El pasado 2 de enero, la periodista tuvo que ser ingresada de urgencia tras sufrir una fuerte indisposición durante un viaje a Lanzarote, lo que le impidió regresar a Madrid según lo previsto.

Sara había realizado una escapada a la isla para despedir el año junto a un grupo de amigos muy cercanos, entre los que se encontraban su pareja, Jota Cabrera, su gran amiga y compañera de profesión Isabel Jiménez, el maquillador Ion Villar y la instructora de yoga Claudia Valcárcel. Sin embargo, el viaje dio un giro inesperado cuando la comunicadora comenzó a encontrarse mal y fue trasladada a un centro hospitalario para someterse a diversas pruebas médicas.

Este contratiempo provocó que la periodista no pudiera volver a la capital el 3 de enero, como tenía previsto, para acompañar a su hijo Martín en la celebración de su 12 cumpleaños, una fecha especialmente importante para ella y su familia ya que, como ha recalcado en otras ocasiones, sus hijos son el centro absoluto de su vida. Sin embargo, la salud debe ir por delante de todo y, según ha trascendido, el Día de Reyes Sara continuaba ingresada, aunque estable y bajo observación médica.

La operación se llevó a cabo horas después de que la periodista llegase al hospital, y fue una intervención exitosa. Sin embargo, según informó Beatriz Cortázar en Y Ahora Sonsoles, la familia no quiso desvelar elpor qué ni en qué condiciones llegó Sara al centro de salud. Por lo que se desconocen las causas de su malestar, y qué ha podido pasar. En estos momentos la discreción prevalece por encima de todo para evitar especulaciones innecesarias o relacionar el tema con causas e intervenciones pasadas.

Sara Carbonero en un evento | Gtres

Desde 2019, cuando fue diagnosticada de cáncer de ovarios, Sara ha estado sometida a revisiones y controles médicos constantes, lo que hace que cualquier situación fuera de lo normal que esté relacionada con su salud genere una especial preocupación en su entorno y entre sus seguidores.

Aunque ha estado en todo momento en manos de un equipo médico especializado, un doctor de su máxima confianza se desplazó hasta Lanzarote para seguir de cerca su evolución y acompañarla durante el proceso de recuperación.

Actualmente, la periodista permanece en el archipiélago canario, estable, recuperándose y siguiendo estrictas indicaciones de reposo, mientras continúa siendo atendida hasta recibir el alta médica. Por ahora, se desconoce si será necesario su traslado a otro centro hospitalario. En caso de que así fuera, este tendría que realizarse en helicóptero, debido a las condiciones climáticas y meteorológicas.