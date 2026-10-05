Makoke responde a quienes no creen que estuvo con Brad Pitt y revela el nombre con el que se presentó hace 30 años

Brad Pitt ha sido uno de los protagonistas del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, celebrado hace un par de semanas. Pero esta no era la primera vez que el actor causaba sensación en nuestro país. En el invierno de 1997, Pitt estuvo en Madrid para promocionar su película Siete años en el Tíbet y, dada su juventud, no dudó en conocer también la noche madrileña.

Fue en esa ocasión cuando se supone que habría terminado teniendo un encuentro con Makoke. Un relato que hace poco desmentía Alejandra Osborne, quien aseguró que ella también estuvo aquella misma discoteca y que quien terminó la noche con el oscarizado actor fue Mar Saura.

Así responde Makoke a Osborne

Ante el relato de la hija de Bertín Osborne, Makoke ha decidido responder en su última aparición pública. "Mira, es que yo no voy a entrar en que si se lo creen, que si estaba, que si no estaba", ha dicho ante los micrófonos de Europa Press.

Makoke cuenta que entonces tenía 27 años y que "no era tan conocida", por eso cree que Alejandra Osborne dice que no la vio, porque no la conocería. "Yo tampoco me acuerdo de verla a ella", asegura.

Makoke | Europa Press

El nombre con el que se presentó a Brad Pitt hace 30 años

Como Makoke no es un nombre muy internacional, también ha explicado que se presentó a Brad Pitt como María, pronunciado en inglés. Cabe recordar que su nombre real es María José Giaever, por lo que, como ella misma ha explicado, cuando está de viaje —como en su reciente luna de miel— se presenta como María, ya que hablando en inglés no le sale decir Makoke.

Sobre si le hubiera gustado volver a coincidir este mes de septiembre con Brad en España, asegura que no, que le "da exactamente igual". "Estoy en otra película, han pasado 30 años", ha añadido.

Una etapa feliz como abuela

En este mismo evento, Makoke ha explicado lo feliz que se siente en su papel de abuela. Le encanta ir con ellos al parque de atracciones, montarse con ellos y "ver cómo se emocionan, verles las caras, es que es maravilloso".

Con ellos incluso ha comenzado a celebrar más Halloween. "Ya sé que no es una costumbre española, pero en mi urbanización se monta la mundial. Yo compro muchísimas chucherías. Mira que yo no les dejo a los niños tomar azúcar y tal", explica.

Su tercer matrimonio con Gonzalo Fernández

Makoke asegura encontrarse actualmente en una "luna de miel" tras casarse este verano con Gonzalo Fernández: "Yo creo que todavía no he aterrizado. Todavía sigo con la sonrisa, la verdad que muy feliz y muy contenta".

Con una sonrisa, la televisiva ha respondido también al ser preguntada por sus dos bodas anteriores. "A la tercera va la vencida, pero nada, no tiene nada que ver", ha dicho al comparar su relación con Gonzalo Fernández con las que mantuvo con Javier Tudela y Kiko Matamoros.